Нардеп Жолобецкий запустил программу «Право на здоровье», которая помогает медучреждениям с оборудованием и специалистами

На Николаевщине реализовывается медицинская программа «Право на здоровье», главная цель которой – помочь медучреждениям с недостающим оборудованием и специалистами.

Об этом сообщил Михаил Трофанюк у себя на странице в Facebook.

Инициатором программы выступил народный депутат Украины Александр Жолобецкий. Трофанюк сообщил, что на сегодняшний день на территории округа 129, в который входят Центральный и Витовский районы Николаева, работают выездные бригады, в которые входят невропатолог, терапевт,врач УЗИ, маммолог и лаборант.

«В данное время в тестовом режиме по территории 129 округа курсирует выездная бригада медиков в составе невропатолога, терапевта, врача УЗИ, маммолога и лаборанта. Специалисты подставляют плечо фельдшерско-акушерским пунктам на местах, которые не имеют нужного оборудования и специалистов. Судя по реакции населения в Мирном, Воднике, Полигоне, Грейгово, Матвеевке, Терновке и в Воскресенском, подобный комплекс оказываемых услуг очень необходим», - написал Михаил Трофанюк.

Из-за проблем в реализации нескольких пунктов медицинской реформы, в частности программы «Бесплатная диагностика», запуск которой отложили, программа «Право на здоровье» таким образом помогает больницам оказать услуги пациентам.

«К медицинской реформе, которая в данное время переходит от первичного звена оказания медпомощи ко вторичному, есть ряд вопросов, которые необходимо срочно решать. В частности, на неопределенный срок отложен запуск программы «Бесплатная диагностика». (...) Программа «Право на здоровье» под патронатом Сан Саныча закрывает бреши в медицинском обслуживании наших жителей там, где реформированные медучреждения пока не могут с этим справиться», - добавил Михаил Трофанюк.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил список из 22 объектов в Николаевской области, которые из Государственного фонда регионального развития получат 65 миллионов гривен.