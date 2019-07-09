В Очакове ввели в эксплуатацию оперативный центр ВМС, построенный американскими военными

В Очакове завершился очередной этап помощи от американских партнеров в восстановлении инфраструктуры базирования надводных сил Военно-Морских Сил ВС Украины.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины в Facebook.

Представитель отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине подполковник Брэндон Хилл рассказал, что проект реализуют при содействии Минобороны США, посольства и отдела оборонного сотрудничества.

В данный момент американские военные уже проводят реконструкцию объектов, необходимых для проведения учений «Си Бриз-2019».

«В частности, наши партнеры уже построили и передали в эксплуатацию здание оперативного центра, ведут завершающие работы на сооружении для обслуживания катеров. В планах американских военных также ремонт и усиление пирса», - говорится в сообщении ведомства.

Заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины по вопросам евроатлантической интеграции капитан 1-го ранга Андрей Рыженко отметил, что созданную инфраструктуру будут интенсивно использовать украинские военные моряки во время повседневной деятельности, а не только в течение учений.

- Построена очень качественно на уровне объектов, расположенных на военно-морских базах США, - поделился своими впечатлениями после осмотра объектов Рыженко.

Следующий проект после Очакова, который планируют реализовать американские военные инженеры - это строительство общежитий для военнослужащих ВМС ВС Украины в Николаеве.

Добавим, что военнослужащие Очаковского 73-го морского центра специального назначения приняли участие в международных учениях «Си Бриз-2019». А в Одесский порт прибыли корабли НАТО, которые также приняли участие в учениях.