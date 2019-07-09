Депутаты Николаевского горсовета в очередной раз «провалили» голосование за прием ТЭЦ на баланс Николаева

Депутаты Николаевского городского совета опять не дали свое согласие на принятие в коммунальную собственность города государственный пакет акций ПАТ «Николаевская теплоэлектроцентраль».

Об этом стало известно во вторник, 9 июля, в ходе заседания сессии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Изначально депутаты вернули в повестку дня данный вопрос. Когда дело дошло до его обсуждения депутат Александр Репин поинтересовался, предоставили ли депутатам экономическое обоснование принятие данного решения. Начальник управления коммунального хозяйства Мкртыч Мкртчян напомнил, что речь идет только о предоставлении согласия на принятие в собственность города пакета акций ТЭЦ.

Мэр Александр Сенкевич решил высказаться по этому вопросу. Так он отметил, что в городе есть два предприятия, которые поставляют тепло - «Николаевоблтеплоэнерго», который ранее депутаты приняли в собственность города, а также ТЭЦ.

В частности, он напомнил депутатам, что на облтеплоэнерго уже сложилась критическая ситуация, так как горожане не платят за услуги, предприятие не выплачивает зарплаты и так далее. В тоже время, мэр заявил, что ТЭЦ не является убыточным предприятием, однако есть проблемы с сетями, потому что ни устарели. Если же город не примет себе в собственность данное предприятие, то его продадут в частные руки и вряд ли новый владелец будет модернизировать сети, поэтому они смогут заниматься только генерацией электроэнергии. В итоге, городу в любом случае придется за свой счет восстанавливать сети. В связи с этим, он в очередной раз попросил депутатов поддержать этот вопрос.

— Оцените политическую ситуацию, если сегодня этот состав Кабмина готов отдать бесплатно в собственность города ТЭЦ, то завтра, новый состав Кабмина этого делать не будет. У меня все, - подытожил Сенкевич.

В итоге, депутаты не поддержали вопрос - 23 голоса «за».

Отметим, что по причине того, что никто не хочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ» центр города могут «разрывать по 10 раз на протяжении года».

Ранее сообщалось, что сделать какой-либо ремонт по улице Московской в городе Николаеве невозможно из-за аварийных теплосетей «Николаевской ТЭЦ», которые постоянно прорывают. Также неоднократно сообщалось о том, что аварии на теплотрассе и других коммуникациях на Московской случаются ежегодно, из-за чего коммунальщики их постоянно ликвидируют, но аварии повторяются вновь и вновь.

Отметим, что КП «Николаевоблтеплоэнерго» хотело забрать сети ТЭЦ себе проектно-исполнительную документацию на сети по улице Московская, Чигрина и 3-я Слободская, но у публичного акционерного общества «Николаевская ТЭЦ» их нет. Из-за чего данные действия невозможны.

В частности, ранее Алексей Савченко отмечал, что никто не купит и не захочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ», так как ее сети находятся в плохом состоянии: «Мы не найдем такого дурака».

А в ноябре 2018 года депутаты Николаевского горсовета планировали обратятся к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой отказаться от приватизации «Николаевской ТЭЦ» и передать ее в коммунальную собственность города. К тому же, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко планировал обратится в Кабинет министров Украины с просьбой передать «Николаевскую ТЭЦ» на баланс города.

15 января директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко сообщил, что в этом году теплосети по улице Московской реконструироваться не будут, так как у предприятия нет на это денег. При этом проект будет готов к весне 2019 года.

А 16 января на заседании Кабмина премьер-министр Гройсман поддержал идею передачи теплоэлектроцентралей из государственной в коммунальную собственность. В частности речь шла и о «Николаевской ТЭЦ».

Отметим, что ранее члены промышленной комиссии Николаевского городского совета не были уверенны в целесообразности принятия в коммунальную собственность города государственный пакет акций ПАО «Николаевская ТЭЦ».

Однако, 5 мая, комиссия по вопросам промышленности поддержала передачу государственного пакета акций ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города Николаева. Теперь решение должны согласовать на сессии горсовета.

При этом, городской голова Николаева Александр Сенкевич уверен, что принять ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города до начала отопительного сезона не удастся.

Напомним, что 25 июня, депутаты Николаевского горсовета не согласовали проект решения о бесплатной передачи государственного пакета акций ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города Николаева. Также они не смогли рассмотреть этот вопрос на следующем пленарном заседании, 26 июня, в связи с чем, глава фракции «Оппозиционный Блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил, что с отопительным сезоном могут быть проблемы.