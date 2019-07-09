Депутаты горсовета Николаева согласились забрать кинотеатр «Искра» в собственность города

Депутаты Николаевского городского совета в ходе сессии дали согласие на принятие в коммунальную собственность города здания бывшего кинотеатра «Искра».

Об этом стало известно во вторник, 9 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данный проект решения депутаты смогли поддержать только со второго раза, так как при первом голосовании, по словам мэра Александра Сенкевича, они не поняли о чем идет речь.

При повторном голосовании вопрос набрал 28 голосов «за», 1 депутат был «против», воздержались - 2 и не голосовали - 1.

Стоит отметить, что в проекте решения нет пункта о том, чтобы перед передачей здания на баланс города облсовет привел его в порядок.

Теперь данное решение должны согласовать депутаты областного совета на сессии.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.

В то же время депутаты Николаевского областного совета не знают, как по закону передать здание бывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.

В июне 2018 года сообщалось о том, что вопрос о передаче кинотеатра «Искра» в городскую коммунальную собственность будет рассматриваться только после того, как в мэрии предоставят план использования объекта.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что вопрос о передаче бывшего кинотеатра «Искра» сейчас должны решить депутаты городского совета. В частности, мэр Александр Сенкевич считает несправедливой инициативу главы облсовета Виктории Москаленко отдать здание бывшего кинотеатра «Искра» на приватизацию.

При этом, депутат Николаевского областного совета Федор Барна считает, что именно начальник управления культуры Николаевской облгосадминистрации Михаил Димитров виноват в том, что заброшенный кинотеатр «Искра» оказался в аварийном состоянии.

В частности, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город сможет принят в коммунальную собственность здание бывшего кинотеатра «Искра» в том случае, когда Николаевский облсовет как нынешний балансодержатель восстановит его до того состояния, в котором они его принимали от города.

Отметим, что члены комиссии по социальным вопросам Николаевского горсовета дали согласие на то, чтобы забрать на баланс города здание бывшего кинотеатра Искра у Николаевского областного совета, чтобы потом в случае чего выгодно его продать.

Однако, 26 июня на втором пленарном заседании сессии депутаты горсовета не захотели принять в коммунальную собственность города здание бывшего кинотеатра «Искра».