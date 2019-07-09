«Мы восстановим «Искру», – Игорь Дятлов о решении вернуть здание городу

Чистый разум восторжествовал! Так Игорь Дятлов прокомментировал решение сессии Николаевского городского совета о согласии принять обратно в городскую собственность из областной здание бывшего кинотеатра «Искра».
Об этом кандидат в народные депутаты написал на своей странице в Facebook.
«Нам удалось сдвинуть с мертвой точки решение проблемы с угробленным зданием бывшего кинотеатра «Искра»! - отметил Игорь Дятлов.
Он напомнил, что это была долгая борьба – с 2017 года:
«Здание, которое областная власть бросила на уничтожение, дала разграбить и угробить, мы возвращаем обратно в громаду Николаева. Когда все необходимые юридические нюансы будут соблюдены, мы начнем восстанавливать «Искру».
По его словам, здесь будет лучший молодёжный центр для наших ребят, для крупного района, да и для всего города. Это обязательно будет самый современный центр притяжения для нашей талантливой молодежи.
Решение по «Искре» городским советом принято. Дальше – борьба с областной властью, говорит Игорь Дятлов.
«И у нас нет другого пути, кроме как эту борьбу выиграть. Надеюсь, здравый смысл восторжествует и в здании областного совета», - подытожил он.