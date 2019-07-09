«Мы восстановим «Искру», – Игорь Дятлов о решении вернуть здание городу

Чистый разум восторжествовал! Так Игорь Дятлов прокомментировал решение сессии Николаевского городского совета о согласии принять обратно в городскую собственность из областной здание бывшего кинотеатра «Искра».

Об этом кандидат в народные депутаты написал на своей странице в Facebook.

«Нам удалось сдвинуть с мертвой точки решение проблемы с угробленным зданием бывшего кинотеатра «Искра»! - отметил Игорь Дятлов.

Он напомнил, что это была долгая борьба – с 2017 года:

«Здание, которое областная власть бросила на уничтожение, дала разграбить и угробить, мы возвращаем обратно в громаду Николаева. Когда все необходимые юридические нюансы будут соблюдены, мы начнем восстанавливать «Искру».

По его словам, здесь будет лучший молодёжный центр для наших ребят, для крупного района, да и для всего города. Это обязательно будет самый современный центр притяжения для нашей талантливой молодежи.

Решение по «Искре» городским советом принято. Дальше – борьба с областной властью, говорит Игорь Дятлов.