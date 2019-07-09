Владелец цветочного рынка на Спасской попросил отстрочить его благоустройство до сентября – вопрос обсудят на исполкоме горсовета

Один из владельцев цветочного рынка, который расположен на перекрестке улицы Спасской и Лягина в Николаеве, обратился к депутатам с просьбой перенести срок благоустройства территории и павильонов до 1 сентября.

Об этом речь шла на сессии, во вторник, 9 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в Николаеве останется цветочный рынок на улице Спасской, если его владельцы до конца июня приведут павильоны в порядок. Иначе навес будут демонтировать и штрафовать за размещение на тротуаре. Однако позже, мэр Александр Сенкевич заявил, что дата демонтажа цветочного рынка на улице Спасской переносится на 10 июля.

Так, Сергей Зайцев сообщил, что они не успевают по срокам из-за технических причин и попросил перенести дату на 1 сентября. А пока владельцы поэтапно будут наводить порядок. Мэр отметил, что ранее владельцы обещали успеть до 10 июля.

— Что значит по мере поступления? По мере делания? Это когда? Я сказал, что если завтра этого не будет, то я заеду на тракторе и снесу эти навесы, - заявил мэр.

Сергей Зацев добавил, что чиновники неоднократно выезжали на место и проверяли ход работ, на данный момент некоторые продавцы уже работают в отремонтированных павильонах.

Сергей Зайцев Александр Сенкевич

Депутат Анатолий Дюмин, попросил мэра продлить владельцам срок благоустройства до 1 августа, если же они вновь не успеют, то демонтировать рынок. Депутат Вячеслав Апанасенко назвал рынок «шанхаем» и предложил отказаться от будок. В тоже время, депутат Андрей Яковлев напомнил, что при реконструкции должны быть соблюдены архетипы, которые ранее согласовал исполком, однако из того, что видно сейчас - их явно не соблюдают. Помимо этого, он предложил предусмотреть канализацию для слива воды, чтобы продавцы не выливали ее на проезжую часть, владелец рынка отметил, что данный момент учтен при реконструкции.

Мэр Александр Сенкевич, предложил чтобы владельцы рынка пришли на исполком и там доложили о ходе благоустройства и, что полит город в итоге.

— Или мы завтра на тракторе с Дюминым вместе выезжаем, или они предоставляют информацию. В эту пятницу будет исполком, они обещали и рассказывали все нам на исполкоме. Было бы логично пригласить их снова, чтобы они показали нам этот архетип, который мы им согласовывали и то, что там сегодня происходит и в каком состоянии оно будет, - отметил Сенкевич.

Как известно, в декабре 2018 года в Николаеве начали демонтаж навеса на цветочном рынке, который расположен на улице Спасская. Как рассказали работники цветочных магазинов, бригада демонтирует старый навес, после чего на его месте будет установлен новый.

Напомним, что ранее патрульные просили мэрию уладить вопрос с цветочным рынком на Спасской, занявшим тротуар и парковочные места.

Позже глава Николаевской ОГА Алексей Савченко попросил горвласть Николаева «адекватно отреагировать» на цветочный рынок на улице Спасской, часть которого заняла тротуар.

Как известно, 21 марта, предприниматели, которые торгуют на цветочном рынке, на перекрестке улицы Спасской и Лягина в Николаеве, устроили акцию протеста из-за того, что собственники цветочного рынка «Кредо» потребовали их уменьшить занимаемую площадь, а также демонтировать навес. По словам владельцев цветочного рынка фирмы «Кредо» - Александра Скляра и Сергея Зайцева, инициатива уменьшения площади, а также демонтажа навеса исходит от городской и областной власти.

На следующий день, 22 марта, пока члены исполнительного комитета Николаевского городского совета положительно согласовывали демонтаж навеса на цветочном рынке на перекрестке улицы Спасской и Лягина, владельцы рынка сняли навес. Однако позже, сам торговцы установили разноцветные пляжные зонтики.