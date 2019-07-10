В США женщина из-за врачебной ошибки при искусственном оплодотворении родила чужих детей

Пара из Нью-Йорка подала в суд на клинику по лечению бесплодия в Лос-Анджелесе после того, как женщина, прошедшая процедуру искусственного оплодотворения стоимостью более 100 тысяч долларов, родила двух мальчиков от других родителей.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Guardian».

В сентябре прошлого года в клинике супругам сказали, что они ожидают девочек-близнецов, но дальнейшие результаты УЗИ показывали, что на самом деле это мальчики. Врачи клиники уверяли пару, что результаты УЗИ могут быть неточными, но когда девушка-азиатка в мае родила мальчиков-близнецов не азиатского происхождения, ошибка врачей стала очевидна.

Супруги прошли тест ДНК, чтобы подтвердить, что не связаны с мальчиками, которые родились. Затем им пришлось отказаться от опеки над детьми. Что произошло с их эмбрионами, пара не знает.

«Истцы перенесли значительное эмоциональное потрясение, от которого не смогут восстановиться… Кроме того, роженица получила физические и эмоциональные травмы, из-за которых она все еще находится на лечении», - отмечено в иске.

Напомним, что ранее в США сняли обвинения с женщины, потерявшей ребенка после выстрела в живот.