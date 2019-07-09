«Мы верим в Игоря Копытина» - николаевцы выразили поддержку кандидату в нардепы от партии «Слуга Народа»

Игорь Копытин встретился с николаевскими активистами, чтобы поблагодарить их за поддержку и ответить на вопросы, которые сегодня волнуют николаевцев. Во время беседы, Зе!кандидат подчеркнул, что поддержка каждого человека – делает его сильнее.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Ваша поддержка и активность дают мне силы бороться и справляться с трудностями избирательной кампании. Ваша вера для меня - признак того, что мною выбран верный путь, и теперь я не имею права с него свернуть. Считаю, что на взаимной поддержке и доверии должны строиться отношения между депутатом и избирателем. И я рад, что у нас все получается правильно», – обратился к людям Игорь Копытин.

Зе!кандидат убежден, что победа партии «Слуга народа» гарантирует изменения, обещанные Президентом Украины.

«Главная наша победа состоялась в апреле. Мы выбрали нового Президента. Но рано отдыхать. Нам предстоит еще раз победить на выборах в парламенте, чтобы обеспечить поддержку Владимиру Зеленскому в Верховной Раде. Вместе мы сможем провести обещанные изменения и осуществить план развития Украины, в который поверили миллионы украинцев. Сделаем их вместе!», – сказал Игорь Копытин.

Активисты поблагодарили Игоря Копытина за встречу и подчеркнули, что именно в нем видят достойного человека готового действительно защищать интересы людей, а не просто занимать свободное кресло в парламенте.