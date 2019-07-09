В Одесской области нашли 14-летнюю девочку из Вознесенска, которая сбежала из своей семьи

В городе Балта Одесской области нашли 14-летнюю жительницу Вознесенска, которая сбежала из своей семьи, долгое время не появлялась дома и не выходила на связь с родителями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Напомним, что эту девочку-подростка зовут Мария Терехова, ранее она уже сбегала из дома, в этот раз она пропала 27 июня.

Оперативники полиции заметили девочку в районном центре. В ходе беседы с ней выяснилось, что причиной бегства из семьи стал конфликт со старшей сестрой. Покинув дом, она направилась в Одессу, где встретилась со своей матерью и сбежала и от нее. В Балте она оказалась, познакомившись в Одессе с жительницей райцентра.

Сейчас несовершеннолетняя находится в отделе полиции, где с ней работают сотрудники ювенальной превенции. Вскоре её передадут родителям, которые уже направляются в Одесскую область.