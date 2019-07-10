И.о. главы ГФС уволил руководителей таможен в четырёх областях Украины

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И.о. главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов уволил с постов руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой», - написал Власов.

Он отметил, что «эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС».

Ранее сообщалось, что Президент отчитал глав четырех западных таможен и попросил их уволиться. 

Мила Волкова

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русскийобщество