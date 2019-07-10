«Fencer», «Даши» и «Посейдон» в небесах Кульбакино показали высший пилотаж в рамках учений «Си Бриз-2019»

9 июля на аэродроме Кульбакино, в Николаеве, состоялась демонстрация возможностей морской авиации международных учений «Си Бриз-2019». Полтора десятка самолетов и вертолетов бороздили небо, тренируясь перед предстоящей основной фазой морских «сражений».

Об этом событии сообщает издание «Думская».

Рано утром две «вертушки», морской Ми-14ПС и пограничный Ми-9, отправились с одесского аэродрома Школьный в Кульбакино. В тот момент на выходе из Одесского залива находилось сразу несколько боевых кораблей, которые следовали в заданный район на вторую активную фазу учений. Флагман украинских ВМСУ фрегат «Гетман Сагайдачный», выйдя из порта, развил приличный ход и готовился к приему на полетную палубу одного их вертолетов авиационной группировки.

Украинская авиация на учениях была представлена не только Сакской авиационной бригадой ВМСУ. Активное участие принимали Воздушные силы, выставившие несколько штурмовиков Су-25М1 и Су-25УБМ1. Впервые на «Си Бриз» прибыли грозные «фехтовальщики» — бомбардировщики Су-24М и разведчики Су-24МР (Fencer по классификации НАТО) из состава 7-ой авиационной бригады имени Петра Франка, что базируется в Староконстантинове. Взлеты этих машин на форсажном режиме работы двигателей невозможно спутать ни с чем - жители Николаева надолго их запомнили. «Грачи» и «фехтовальщики» отрабатывали низковысотные полеты над морем с учебными атаками кораблей, а также работу по наземным полигонам.

Госпогранслужба также представила свою авиацию. Это вертолет Ми-9 (Ми-8 с улучшенным интерьером типа «салон») для перевозки высшего командного состава учений и патрульные самолеты Diamond DA40 и DA42. Пограничники между собой называют их «Дашами» за способность тихо подкрасться и собрать данные о нарушителе. На «Си Бризе» самолетики будут обеспечивать информационную поддержку наземного и морского компонента — обследовать районы проведения маневров, проводить воздушную разведку и обеспечивать штаб учений информацией о местоположении сил и средств.

Но основная работа на учениях, как всегда, была отведена Сакской бригаде морской авиации. После легендарного вывода техники из Крыма 3 марта 2014 года, когда летчики подняли свои самолеты и вертолеты под дулами автоматов захватчиков, бригада испытывала острую нехватку летчиков и авиационных техников. Сейчас эта проблема решена — на службу пришло много молодых амбициозных парней.

На вооружении бригады стоят вертолеты Ка-27ПС/ПЛ, Ми-14ПС/ПЛ, самолеты Бе-12, Ан-26 и единственный в Вооруженных силах Украины Ан-2. В задачи морских авиаторов входит противолодочная борьба, спасательные операции, перевозка грузов, специальных подразделений, морской пехоты и прочее. Бригада постоянно летает, недостатка в авиационном керосине не наблюдается. Самолеты и вертолеты, хотя и имеют внушительный возраст, но поддерживаются в прекрасном летном состоянии. Регламентные ремонтные работы проводятся точно в срок. Летчики показывали возможности своей техники.

Ми-14 ходили парой, а Ка-226 под управлением командира вертолетной эскадрильи Виктора Пасечника поднял с помощью спасателя на борт «вертушки» раненого военнослужащего. Транспортные АНы бросали парашютистов и делали низковысотные проходы. В общем, морские авиаторы устроили настоящее авиашоу.

Командующий учений с украинской стороны заместитель командующего ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что в былые годы наши летчики учились у американцев выполнять спасательные операции, а сегодня наши пилоты сами делятся с друзьями по НАТО боевым опытом в проведении специальных заданий.

«В маневрах будет задействован весь боевой состав авиации – вертолеты Ми-14, Ка-27, а также самолеты Ан-26 и Ан-2. Они будут участвовать в патрулировании, выброске десанта, отработке спасения людей, а также в поиске субмарин. Экипажи готовы к учениям, делятся опытом с друзьями и постоянно совершенствуют навыки пилотирования», – рассказал контр-адмирал

Американская авиация в этом году была представлена противолодочным и патрульным самолетом P-8 Poseidon, который на время учений базируется на румынской военной базе под Констанцей. «Посейдон» стал «звездой» авиашоу - американские летчики сделали несколько эффектных проходов над взлетно-посадочной полосой аэродрома. Сначала Р-8 очень тихо прошел на большой скорости, на втором проходе он выпустил шасси, демонстрируя минимальную скорость. В третьем отработал задачу по поиску подлодки противника с постановкой гидролокационных радиобуев, при этом из носовой части самолета была выпущена специальная антенна, а в хвостовой открылся большой люк, откуда должны выбрасываться буи. В заключение «царь морей» прошел на минимальной высоте (не более 100 метров) над стоянкой авиатехники.

Активная фаза учений продлится до 12 июля.

Отметим, что в Очакове завершился очередной этап помощи от американских партнеров в восстановлении инфраструктуры базирования надводных сил Военно-Морских Сил ВС Украины.