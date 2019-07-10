Работники «Николаевоблтеплоэнерго» заявили о забастовке в случае невыплаты миллионных долгов по зарплате – под угрозой отопительный сезон 2019-2020

На ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили, что по состоянию на 9 июля работникам предприятия все еще не выплачена заработная плата за предыдущие месяцы на общую сумму 17 миллионов гривен. В связи с этим трудовой коллектив предприятия намерен объявить забастовку.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В настоящее время на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сложилась критическая ситуация. Финансовых ресурсов предприятия не хватает даже на выплату заработной платы работникам. По состоянию на 9 июля 2019 не выплачено остается заработная плата за апрель, май и июнь 2019 года, задолженность составляет более 17 млн.грн», – говорится в сообщении.

4 июля трудовой коллектив «Николаевоблтеплоэнерго» предупредил руководителя предприятия и председателя профсоюзного комитета об объявлении забастовки и прекращения выполнения работ по подготовке к отопительному сезону с 15 июля и до погашения задолженности.

«Сегодня с ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» ежедневно увольняется кто-то из работников, остальные отказывается работать, под угрозой срыва начало отопительного сезона 2019-2020 гг. Для продолжения планомерного выполнения ремонтных работ и своевременного начала отопительного сезона, предприятие нуждается в финансовой помощи в размере 48 млн.грн. на погашение существующей задолженности по заработной плате, налогов и электроэнергии и последующей ее выплаты в межотопительный период», – сообщили на предприятии.

В связи с этим, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в очередной раз обращается в органы местного самоуправления с просьбой как можно быстрее решить вопрос выделения финансовой помощи предприятию, поскольку под угрозой срыва вопрос об отоплении 60% населения Николаева.

Ранее сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» нуждается в выделении около 50 миллионов гривен из-за убыточных тарифов.

Отметим, что директор предприятия Николай Логвинов в интервью Преступности.НЕТ рассказал также о том, что кроме долгов населения и убыточности тарифов, на предприятии существует нехватка кадров.

В частности, вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что на коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» из-за долгов по зарплате стали увольняться сотрудники предприятия.