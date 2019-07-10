Украинцы лучше всего относятся к Зеленскому, а антирейтинг симпатий возглавил Порошенко, – опрос

Наиболее положительно среди известных политиков и общественных деятелей украинцы относятся к действующему Президенту Владимиру Зеленскому, а наиболее негативно – к Петру Порошенко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля.
Согласно данным опроса, Зеленского знают 99,3% украинцев. 67,8% из них имеют положительное отношение к нему, всего 8% – отрицательно относятся к Президенту, а 17% – имеют нейтральное отношение.
Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков имеет такой уровень симпатии: 51,6% – относится к нему положительно, 10,7% – отрицательно, 24,6% – нейтрального отношения, 37,3% опрошенных не знают, кто такой Разумков.
На третьем месте среди «рейтинга симпатий» – представитель Президента Верховной Раде Руслан Стефанчук, которого знают лишь 25% опрошенных социологами украинцев. У 41,1% он вызывает позитивное отношение, 16,6% – отрицательное, 25,5% – нейтрального.
«Антирейтинг» в этом списке из 19 политиков возглавил предшественник Зеленского Петр Порошенко, к которому негативно относятся 70,9% украинцев, а положительно – всего 12,7%, нейтрально – 13,4%.
Также плохо украинцы воспринимают главу МВД Арсена Авакова – таких 54,5%, положительно к нему относится 5,9% опрошенных, нейтрально – 27,1%.
Вслед за Аваковым идет нардеп и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко. К нему негативное отношение у 55,8% украинцев, положительное – 14%, нейтральное – 26,6%.
|% у рядку
|% знають
|% серед тих, хто знає
|Позитивно
|Негативно
|Нейтрально
|Важко сказати / Відмова
|Баланс
|Володимир Зеленський
|99.3
|►
|67.8
|8.0
|17.0
|7.1
|59.8
|Дмитро Разумков
|62.7
|►
|51.6
|10.7
|24.6
|13.1
|40.9
|Руслан Стефанчук
|25.0
|►
|41.1
|16.6
|25.5
|16.8
|24.6
|Ігор Смешко
|64.1
|►
|38.1
|14.9
|32.7
|14.3
|23.1
|Святослав Вакарчук
|95.2
|►
|26.7
|29.6
|34.1
|9.6
|-2.8
|Анатолій Гриценко
|88.0
|►
|22.2
|31.7
|36.5
|9.6
|-9.5
|Євгеній Мураєв
|61.3
|►
|24.4
|37.8
|27.7
|10.0
|-13.4
|Юрій Бойко
|90.4
|►
|27.4
|45.6
|21.0
|6.0
|-18.1
|Андрій Садовий
|79.2
|►
|16.6
|37.1
|36.4
|9.8
|-20.5
|Юлія Тимошенко
|99.5
|►
|22.4
|46.2
|25.6
|5.9
|-23.8
|Володимир Гройсман
|96.4
|►
|20.7
|45.8
|26.6
|6.9
|-25.2
|Вадим Рабінович
|79.7
|►
|18.1
|48.5
|26.7
|6.7
|-30.4
|Олександр Вілкул
|75.0
|►
|15.3
|49.2
|25.9
|9.6
|-33.9
|Віктор Медведчук
|82.7
|►
|19.1
|55.8
|18.5
|6.6
|-36.7
|Геннадій Труханов
|35.4
|►
|12.4
|49.4
|25.2
|13.0
|-37.0
|Геннадій Кернес
|60.4
|►
|16.3
|53.6
|20.0
|10.1
|-37.4
|Олег Ляшко
|98.3
|►
|14.0
|55.8
|26.6
|3.6
|-41.7
|Арсен Аваков
|87.4
|►
|5.9
|54.5
|27.1
|12.5
|-48.7
|Петро Порошенко
|99.6
|►
|12.7
|70.9
|13.4
|3.0
|-58.1
Опрос КМИС проводился методом личного интервью. Опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативо для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.
Напомним, что согласно результатам этого же опроса, почти половина избирателей, которые определись с выбором, готовы проголосовать за «Слугу народа».