Украинцы лучше всего относятся к Зеленскому, а антирейтинг симпатий возглавил Порошенко, – опрос

Наиболее положительно среди известных политиков и общественных деятелей украинцы относятся к действующему Президенту Владимиру Зеленскому, а наиболее негативно – к Петру Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля.

Согласно данным опроса, Зеленского знают 99,3% украинцев. 67,8% из них имеют положительное отношение к нему, всего 8% – отрицательно относятся к Президенту, а 17% – имеют нейтральное отношение.

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков имеет такой уровень симпатии: 51,6% – относится к нему положительно, 10,7% – отрицательно, 24,6% – нейтрального отношения, 37,3% опрошенных не знают, кто такой Разумков.

На третьем месте среди «рейтинга симпатий» – представитель Президента Верховной Раде Руслан Стефанчук, которого знают лишь 25% опрошенных социологами украинцев. У 41,1% он вызывает позитивное отношение, 16,6% – отрицательное, 25,5% – нейтрального.

«Антирейтинг» в этом списке из 19 политиков возглавил предшественник Зеленского Петр Порошенко, к которому негативно относятся 70,9% украинцев, а положительно – всего 12,7%, нейтрально – 13,4%.

Также плохо украинцы воспринимают главу МВД Арсена Авакова – таких 54,5%, положительно к нему относится 5,9% опрошенных, нейтрально – 27,1%.

Вслед за Аваковым идет нардеп и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко. К нему негативное отношение у 55,8% украинцев, положительное – 14%, нейтральное – 26,6%.

% у рядку % знають % серед тих, хто знає Позитивно Негативно Нейтрально Важко сказати / Відмова Баланс Володимир Зеленський 99.3 ► 67.8 8.0 17.0 7.1 59.8 Дмитро Разумков 62.7 ► 51.6 10.7 24.6 13.1 40.9 Руслан Стефанчук 25.0 ► 41.1 16.6 25.5 16.8 24.6 Ігор Смешко 64.1 ► 38.1 14.9 32.7 14.3 23.1 Святослав Вакарчук 95.2 ► 26.7 29.6 34.1 9.6 -2.8 Анатолій Гриценко 88.0 ► 22.2 31.7 36.5 9.6 -9.5 Євгеній Мураєв 61.3 ► 24.4 37.8 27.7 10.0 -13.4 Юрій Бойко 90.4 ► 27.4 45.6 21.0 6.0 -18.1 Андрій Садовий 79.2 ► 16.6 37.1 36.4 9.8 -20.5 Юлія Тимошенко 99.5 ► 22.4 46.2 25.6 5.9 -23.8 Володимир Гройсман 96.4 ► 20.7 45.8 26.6 6.9 -25.2 Вадим Рабінович 79.7 ► 18.1 48.5 26.7 6.7 -30.4 Олександр Вілкул 75.0 ► 15.3 49.2 25.9 9.6 -33.9 Віктор Медведчук 82.7 ► 19.1 55.8 18.5 6.6 -36.7 Геннадій Труханов 35.4 ► 12.4 49.4 25.2 13.0 -37.0 Геннадій Кернес 60.4 ► 16.3 53.6 20.0 10.1 -37.4 Олег Ляшко 98.3 ► 14.0 55.8 26.6 3.6 -41.7 Арсен Аваков 87.4 ► 5.9 54.5 27.1 12.5 -48.7 Петро Порошенко 99.6 ► 12.7 70.9 13.4 3.0 -58.1

Опрос КМИС проводился методом личного интервью. Опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативо для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

Напомним, что согласно результатам этого же опроса, почти половина избирателей, которые определись с выбором, готовы проголосовать за «Слугу народа».