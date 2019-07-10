Украинцы лучше всего относятся к Зеленскому, а антирейтинг симпатий возглавил Порошенко, – опрос

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Наиболее положительно среди известных политиков и общественных деятелей украинцы относятся к действующему Президенту Владимиру Зеленскому, а наиболее негативно – к Петру Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля.

Согласно данным опроса, Зеленского знают 99,3% украинцев. 67,8% из них имеют положительное отношение к нему, всего 8% – отрицательно относятся к Президенту, а 17% – имеют нейтральное отношение.

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков имеет такой уровень симпатии: 51,6% – относится к нему положительно, 10,7% – отрицательно, 24,6% – нейтрального отношения, 37,3% опрошенных не знают, кто такой Разумков.

На третьем месте среди «рейтинга симпатий» – представитель Президента Верховной Раде Руслан Стефанчук, которого знают лишь 25% опрошенных социологами украинцев. У 41,1% он вызывает позитивное отношение, 16,6% – отрицательное, 25,5% – нейтрального.

«Антирейтинг» в этом списке из 19 политиков возглавил предшественник Зеленского Петр Порошенко, к которому негативно относятся 70,9% украинцев, а положительно – всего 12,7%, нейтрально – 13,4%.

Также плохо украинцы воспринимают главу МВД Арсена Авакова – таких 54,5%, положительно к нему относится 5,9% опрошенных, нейтрально – 27,1%.

Вслед за Аваковым идет нардеп и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко. К нему негативное отношение у 55,8% украинцев, положительное – 14%, нейтральное – 26,6%.

% у рядку % знають   % серед тих, хто знає
  Позитивно Негативно Нейтрально Важко сказати / Відмова Баланс
Володимир Зеленський 99.3 67.8 8.0 17.0 7.1 59.8
Дмитро Разумков 62.7 51.6 10.7 24.6 13.1 40.9
Руслан Стефанчук 25.0 41.1 16.6 25.5 16.8 24.6
Ігор Смешко 64.1 38.1 14.9 32.7 14.3 23.1
Святослав Вакарчук 95.2 26.7 29.6 34.1 9.6 -2.8
Анатолій Гриценко 88.0 22.2 31.7 36.5 9.6 -9.5
Євгеній Мураєв 61.3 24.4 37.8 27.7 10.0 -13.4
Юрій Бойко 90.4 27.4 45.6 21.0 6.0 -18.1
Андрій Садовий 79.2 16.6 37.1 36.4 9.8 -20.5
Юлія Тимошенко 99.5 22.4 46.2 25.6 5.9 -23.8
Володимир Гройсман 96.4 20.7 45.8 26.6 6.9 -25.2
Вадим Рабінович 79.7 18.1 48.5 26.7 6.7 -30.4
Олександр Вілкул 75.0 15.3 49.2 25.9 9.6 -33.9
Віктор Медведчук 82.7 19.1 55.8 18.5 6.6 -36.7
Геннадій Труханов 35.4 12.4 49.4 25.2 13.0 -37.0
Геннадій Кернес 60.4 16.3 53.6 20.0 10.1 -37.4
Олег Ляшко 98.3 14.0 55.8 26.6 3.6 -41.7
Арсен Аваков 87.4 5.9 54.5 27.1 12.5 -48.7
Петро Порошенко 99.6 12.7 70.9 13.4 3.0 -58.1

Опрос КМИС проводился методом личного интервью. Опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативо для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

Напомним, что согласно результатам этого же опроса, почти половина избирателей, которые определись с выбором, готовы проголосовать за «Слугу народа».

Тарас Леонтян

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