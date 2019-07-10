«Выйди отсюда, разбойник ты», – Зеленский выгнал со встречи секретаря Бориспольского горсовета

В Борисполе в среду, 10 июля, Президент Украины Владимир Зеленский прогнал из рабочего совещания секретаря горсовета Ярослава Годунка, который был осужден за разбой.

Об этом сообщает «112 Украина».

Перепалка возникла во время обсуждения Бориспольской Центральной районной больницы. Зеленский заявил, что райадминистрация, обладминистрация, мэр и директор больницы должны были договориться и вместе решить существующие проблемы медучреждения. Тогда в разговор вмешался секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок. Зеленскому не понравилось, что тот выкрикнул с места.

– Когда вы начнете решать вопрос стоя не так, не занимаясь пиаром и не занимаясь рекламой... Поэтому, пожалуйста, спрячьте свой телефон, спрячьте телефон! Пожалуйста, подойдите к микрофону, там сидят люди, уважайте, скажите, в чем проблема, как вы видите ее решения. Я на телевидении 20 лет работал, знаю, что камера – это все, но сейчас есть более важные вопросы, – сделал замечание Зеленский.

Годунок в ответ продолжил, заявив, что представители райадминистрации не скажут ему правду по поводу больницы. По мнению секретаря Бориспольского горсовета, председатель Бориспольской райадминистрации Александр Туренко, незаконным способом «отжал» у города больницу. После этого началась непосредственно сама перепалка.

Владимир Зеленский: Я тут прочитал в газете, скажите, это правда или нет. Так, член «Батькивщины», правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый часть 3 стать 142 УК, разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений. Ярослав Михайлович. Это вы? Ярослав Годунок: Николаевич. Владимир Зеленский: Николаевич. Вы? Ярослав Годунок: Да. Владимир Зеленский: Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста, будете на райадминистрации сидеть, кричать. Ярослав Годунок: Я не в райадминистрации. Владимир Зеленский: Да мне все равно, где ты. Ярослав Годунок: Цирк просто. Они даже не построят, потому что денег нет. Люди приехали, что вы денег из бюджета... Владимир Зеленский: На английском: exit. Ярослав Годунок: Дают смс-ки читать, глупости всякие. Всякие глупости. Владимир Зеленский: Идите, идите, глупости, да. Ага. Ярослав Годунок: Денег дайте... Владимир Зеленский: Да иди уже, Господи, ты. Ярослав Годунок: И проконтролируйте... Владимир Зеленский: Слышите или нет? Ярослав Годунок: ... Я президент, вы сказали, все президенты... Владимир Зеленский: Ты - точно не президент, потому что у президента нет криминала. Президент. Ярослав Годунок: ... вы забираете... Владимир Зеленский: Иди гуляй... Господин заместитель министра, простите, эмоции. Не люблю бандитов просто!

Напомним, как Зеленский со словами, что «передавать «наверх» ничего не надо» и «это мычание уже вот тут стоит» отчитал глав четырех западных таможен и попросил их уволиться. Позже и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов уволил с постов руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен.