«Будет грустно, но что поделать», – Сенкевич о том, что из-за недофинансирования фонтаны на Соборной площади могут не запустить в срок

Городской голова Николаева Александр Сенкевич предполагает, что из-за того, что при перераспределении остатков с 2018 года на реконструкцию Соборной площади добавили лишь 12 миллионов гривен, то ко Дню города подрядчик может не успеть выполнить работы.

Об этом он рассказал в комментарии журналистов после заседания сессии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно общая стоимость реконструкции - 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны. В бюджете на 2019 год изначально депутаты запланировали лишь 35 миллионов гривен. Также чиновники предлагали депутатам согласовать перераспределение более 60 миллионов гривен, чтобы успеть с реконструкций до Дня города - половину из сэкономленных средств Департаментом ЖКХ, а вторая половина из 216,5 миллионов гривен, которые остались неиспользованными по итогам 2018 года. Однако, депутаты бюджетной комиссии не согласовали этот проект решения.

В частности, он добавил, что в скором времени будет перераспределение внутри главных распорядителей бюджетных средств и возможно финансирование будет предусмотрено там.

— Будем ждать, будем искать, впереди у нас еще перераспределение средств внутри главных распорядителей, будет отдельное голосование. У нас появились бюджетные средства для депутатов на выполнение их полномочий. Сейчас депутаты должны подать свои предложения, нужно будет сформировать список по главным распорядителям, то есть сессия должна еще одна быть. Я очень надеюсь, что после 21 числа мы еще раз соберемся и все эти дела решим, - отметил мэр.

На уточняющий вопрос, могут ли из-за недостатка в финансировании пострадать сроки выполнения работ, мэр ответил утвердительно.

— Ну, могут пострадать (сроки, - ПН). Сегодня, при строительстве площади главная задача стоит, не то чтобы мы бежали, мчались, сделали срочно, мэр сказал до Дня города, чтобы 14 постояла, а 15 развалилась. Нет. Задача стоит простая – сделать качественно, на 10-летия, и чтобы не было потом стыдно. Если не будут работать фонтаны из-за того что недоплатили, это будет грустно конечно, неприятно, но что поделать, - заявил мэр.

Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

Когда депутаты утверждали бюджета на 2019 год, то они запланировали на данный объект 35 миллионов гривен, при том, что общая стоимость работ предполагалась 90 миллионов гривен.

Позже Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года. Также стало известно, что стоимость работ увеличилась на 7 миллионов гривен.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.

Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.

При этом, депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том, успеет ли подрядчик «Пик Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца. Кто-то считает, что это нереально и предлагает отложить эту затею. Кто-то уверен, что под чутким контролем руководства города все получится.