Жителей Очакова поздравили с Днем Военно-морского флота концертом и стихами

В воскресенье, 7 июля, в Очакове прошел праздник в честь Дня Военно-морского флота Украины. Жителей собрали на главной площади, где для них пели и читали стихи.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Первым очаковцев со сцены поздравил украинский шансонье и поэт Альберт Салтыков. Он пел песни и читал свои стихи. После него на сцену вышли мэр Очакова Сергей Бычков, кандидат в народные депутаты, глава фракции «Оппозиционный блок» Николаевского городского совета Игорь Дятлов со своим доверенным лицом, воином АТО Эдуардом Шевченко.

Сначала Сергей Бычков вручил местному жителю Николаю, который передвигается на инвалидной коляске, новый скутер. В свою очередь, Игорь Дятлов пригласил на сцену очаковскую активистку, психолога и преподавательницу Арину Припутневу с днем рождения. Девушка занимается живописью и на сцену вынесли ее картину.

После этого концерт продолжила украинская певица, участница конкурса «Евровидение-2013» Злата Огневич. До вечера она исполняла свои знаменитые хиты, которым подпевала и публика.

Завершили концерт песня Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца» и фейерверк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на Намыве прошел семейный фестиваль.