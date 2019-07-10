На Николаевщине националисты сорвали встречу кандидата от «Оппоблока»

В посёлке городского типа Доманевка Николаевской области в среду утром, 10 июля, националисты сорвали встречу кандидата в народные депутаты Украины от «Оппозиционного блока» по 131-му округу Елены Бондаренко с местными жителями.

Об этом говорится на Facebook-странице штаба кандидата.

Сообщается, что они перекрыли въезд в Доманевку и заблокировали Дворец культуры, в котором кандидат планировала проводить встречу с избирателями.

«На встречу пришло довольно большое количество обычных людей. Но поскольку нам было понятно, что они охотились лично на меня, было принято волевое решение - не ставить жизни и здоровье людей под угрозу. Встречу с жителями мы перенесли. Время и место новой встречи мы будем анонсировать чуть позже. Мы проверяем информацию, которая поступила к нам, о том, что эту провокацию организовал один из наших оппонентов», – сообщили в штабе.

В посте также указано, что штаб обращался в полицию из-за полученных ранее угроз, однако утверждают, что в связи с количеством приехавших представителей националистических организаций было невозможно обеспечить безопасность на данном мероприятии.

В свою очередь, Роман Бойко на своей странице в Facebook опубликовал фотографии приехавших туда националистов.

«Представители патриотических националистических объединений с Николаева, Первомайска, Вознесенска, Веселиново, Доманевки собрались в Доманевке, чтобы «тепло» встретить и «поздравить» Лену Бондаренко кандидата в нардепы от @опоблока», – подписал он свой пост.

Напомним, что ранее они пришли на пресс-конференцию «Оппозиционной платформы «За жизнь», где хотели встретить кандидата в нардепы от «Оппозиционного блока» Игоря Дятлова.