В ЮАР таксист начал карьеру оперного певца – он прославился из-за видео в соцсети

Мензи Мнгома из южноафриканского города Дурбан, работающий водителем Uber, начал карьеру певца после того, как видеоролик с его участием стал популярен в фейсбуке.

Об этом сообщает «Bird in flight» со ссылкой на ВВС.

Сейчас 27-летний мужчина записывает сингл, готовится к выступлению на шоу талантов в Лос-Анджелесе в декабре, а Кейптаунская опера уже пригласила его на прослушивание.

Видео, на котором Мнгома за рулем поет арию из оперы Джузеппе Верди «Риголетто», загрузила возвращавшаяся из командировки жительница Йоханнесбурга Ким Дейви. Когда во время поездки водитель начал петь, Дейви не могла поверить, что такой талантливый исполнитель работает таксистом. Она попросила его разрешения выложить видеозапись в фейсбук, и на сегодняшний день ролик собрал 669 тысяч просмотров.

Один из руководителей Кейптаунской оперы Конрад Купидо просмотрел видео Мнгома в фейсбуке и пригласил таксиста на прослушивание. Запись голоса Мнгома произвела впечатление и на художественного руководителя оперной труппы Мэтью Уайлда: в комментарии BBC он сказал, что у южноафриканского певца действительно очень красивый тенор. Уайлд считает, что уже в следующем году Мнгома может появиться в программе Кейптаунской оперы. В Uber Мнгома устроился, чтобы содержать семью, и все еще продолжает работать водителем.

- Я так взволнован всем, что происходит сейчас в моей жизни – всеми выступлениями, людьми, которые узнают меня, хотят сфотографироваться со мной, - сказал он BBC.

Напомним, что в Одессе известный бельгийский скрипач притворился уличным музыкантом и собрал почти 100 гривен.