В мэрии провели совещание по «маршруткам» в Варваровку – перевозчик заявил, что проблем нет, но пообещал учесть пожелания николавцев

В среду, 10 июля, в Николаевской мэрии из-за жалоб жителей микрорайона Варваровка на маршрутные перевозки провели совещание с профильными чиновниками, представителем фирмы-перевозчика ПКФ «Гуриг-Сервис» и нардепом Александром Жолобецким.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, Александр Жолобецкий сообщил, что накануне провел встречу с избирателями в микрорайоне Варваровка, на которой они подняли вопрос маршрутных перевозок. По его словам, жители пожаловались, что маршрутчики не соблюдают график движения и ездят только до 21:30. Также жители просили продлить график движения маршрута, который идет до турбазы.

Представитель фирмы-перевозчика Олег Дымченко отметил, что все маршруты исправны и свои обязанности по договору фирма выполняет. Что касается графика движения, то по его словам, последние «маршрутки» с Центрального рынка отправляются в 22:15 и приходят на конечную остановку в 22:50.

В свою очередь вице-мэр Юрий Андриенко, который курирует вопросы транспорта, поручил заместителю управления транспорта Олегу Куксе разместить на конечных остановках график движения «маршруток», а также отразить эту информацию на сайте, включая и другие маршрутные такси города.

Что же касается продления графика движения маршрута до турбазы, то представитель фирмы-перевозчика сообщил, что на сегодняшний день последняя «маршрутка» приходит туда около 20:40 и после этого времени может ехать не больше двух человек. Также Олег Дымченко добавил, что ранее пытались пойти навстречу горожанам, однако по итогу выяснилось, что график движения до 22:00 до турбазы невыгоден.

— Люди просят, чтобы движение было до 22:00, - настаивал помощник народного депутата.

Александр Жолобецкий попросил представителя фирмы-перевозчика все-таки протестировать пару-тройку раз такой график, на что представитель фирмы согласился. Замначальника управления транспорта Олег Кукса сообщил, что во время тестирования нового графика движения должны присутствовать и представитель Александра Жолобецкого и представитель управления транспорта, чтобы все могли зафиксировать реальную ситуацию.

Еще одни вопрос, который волновал жителей Варваровки, это то, как курсирует маршрут на сады. Олег Дымченко отметил же, что люди привыкли к графику движения маршрута и никаких жалоб на него не поступало.

— Мы инициировали встречу с перевозчиком, с вице-мэром Юрием Андриенко и заместителем начальника управления транспорта Олегом Куксой. Проговорили все моменты. Следующая встреча с жителями сегодня будет в 20:00, куда пригласили и владельца 3-го маршрута. Нас заверили, что маршрут ходит исправно и те пожелания жителей, которые были высказаны на встрече с нами, будут учтены. Мы сегодня озвучим это все жителям микрорайона Варваровки, сделаем экспериментальный маршрут и, если он заработает, думаю, жители Варваровки будут довольны, - подытожил кандидат в нардепы.

Напомним, что ранее в Николаеве проверили шесть маршрутов, среди которых и маршрут№3. На все маршруты составили админпротоколы о нарушении договора на перевозку пассажиров.

Отметим, что жители Варваровки переодично поднимают вопрос по маршрутным перевозкам. В частности, в 2015 году директор ПКФ «Гуриг-Сервис» Михаил Богун, которая осуществляет перевозку пассажиров по маршруту №3 в Николаеве, рассказал, что во время снежного коллапса ощутил на себе, как жители микрорайона вынуждены добираться домой каждый день, пообещав решить проблему с графиком транспорта.