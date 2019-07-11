В Николаеве часть жильцов многоэтажки остались без газа – они винят в этом неблагополучного соседа

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В Николаеве один из стояков в доме №7 по улице Колодезной отключили от газа трое суток назад. Жильцы считают, что это могло произойти из-за одного из их соседей.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила живущая в этом доме женщина

По её словам, этот сосед является наркозависимым, ранее из-за него уже случались пожары. А сейчас газовщики уже три раза пытались попасть в его квартиру, но у них ничего не вышло.

- К нему приезжают газовщики и тут же уезжают, потому что он не дает добро на отключение. Неоднократно на него вызывали полицию, потому что он горел три раза, - говорит женщина.

В пресс-службе «Николаевгаза» отметили, что в этом доме газ отключили из-за утечки, которую обнаружили на внешних сетях. Чтобы включить газ обратно, им нужно проверить все квартиры на предмет утечек и исключить возможность чрезвычайной ситуации. Газоснабжение обещают возобновить, как только проведут проверку.  

Напомним, что ранее в Николаеве женщина угрожала взорвать жилой дом и её увезли к психиатрам.

Вадим Богданов

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русскийобщество