«Вопрос больной», – мэр Николаева заявил, что в сессионном зале нет понимания по поводу увеличения штата Центра админуслуг

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что количество сотрудников ЦПАУ необходимо увеличить минимум на 20 человек, однако в депутатском корпусе пока нет понимания по этому вопросу.

Об этом он заявил в среду, 10 июля, в комментарии журналистам после заседания сессии горсовет, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, что ранее Александр Сенкевич из-за проблем с постоянным очередями в ЦПАУ при Ингульской администрации пообещал вынести на ближайшее заседание сессии горсовета вопрос об увеличении количества сотрудников. Однако, не сделал этого, объяснив это тем, что вопрос еще не готов.