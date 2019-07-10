«Вопрос больной», – мэр Николаева заявил, что в сессионном зале нет понимания по поводу увеличения штата Центра админуслуг

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что количество сотрудников ЦПАУ необходимо увеличить минимум на 20 человек, однако в депутатском корпусе пока нет понимания по этому вопросу.
Об этом он заявил в среду, 10 июля, в комментарии журналистам после заседания сессии горсовет, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Отметим, что ранее Александр Сенкевич из-за проблем с постоянным очередями в ЦПАУ при Ингульской администрации пообещал вынести на ближайшее заседание сессии горсовета вопрос об увеличении количества сотрудников. Однако, не сделал этого, объяснив это тем, что вопрос еще не готов.
— Вопрос больной, нужно, чтобы он прошел этот болевой шок, увеличиваем чиновников. Еще раз говорю, что вопрос не в чиновниках, потому что одни органы ликвидируются, а полномочия их кто-то должен исполнять. Сегодня в сессионном зале нет понимания, что мы сможем увеличить штат на 20 человек количество работников ЦПАУ, чтобы расставить всех работником по местам. Депутаты настаивают, чтобы этот вопрос проходил комиссии, в том числе бюджетную, чтобы показали, сколько они получили денег, сколько потратили на зарплаты и так далее. И результат показали, какой будет. Моя позиция, что количество работников ЦПАУ необходимо увеличивать. Я очень надеюсь, что следующая сессия будет после выборов, может быть 28-29 июля, - прокомментировал Сенкевич.
Напомним, Начальник Центра предоставления административных услуг Дмитрий Лазарев в очередной раз обратился к депутатам Николаевского городского совета и предложил увеличить штат, площадь и финансирование ЦПАУ для того, чтоб уменьшить очереди.
В свою очередь, Александр Сенкевич заявил, что ко Дню города в Ингульской администрации должен открыться «цивилизованный» ЦПАУ.