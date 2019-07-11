Николаевский фотограф покажет «Два дня ренессанса» на выставке в пабе

В четверг, 11 июля, в николаевском арт-пространстве в заведении «Pizza Grill Pub» состоится выставка члена Национального союза фотохудожников Украины Вадима Федорова «Два дня ренессанса».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

На выставке будут представлены фотографии из итальянских путешествий фотографа. На них можно будет увидеть архитектуру, людей и пейзажи этой страны. Сам Вадим Федоров обещает всем радушный прием и скидку на пиво в пабе в 30%.

Экспозиция будет расположена в «Pizza Grill Pub» по адресу улица Московская, 40, а откроется она в 17:00.

Напомним, что ранее Сергей Жолонко презентовал на выставке снимки старого Тбилиси.