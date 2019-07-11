«єМалятко»: Кабмин одобрил принятие 10 электронных услуг, связанных с рождением ребенка

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому десять услуг, связанных с рождением ребенка, можно будет получить в онлайн-режиме.

Об этом сообщили на странице «Команда Зеленського» в Facebook.

В сообщении отметили, что с этих 10 услуг начнется развитие проекта «єМалятко».

«Впервые в мире, когда можно будет с одним документом получить аж 10 государственных услуг! Регистрация рождения и места жительства, присвоение налогового номера, помощь при рождении и так далее. Шаг за шагом мы превращаемся в сплоченную страну безграничных возможностей», - отметили в сообщении.

В то же время на сайте Министерства юстиции Украины рассказали, что речь идет о перечне услуг:

- государственная регистрация рождения ребенка;

- регистрация места проживания ребенка;

- назначение государственных выплат при рождении ребенка;

- внесение сведений о ребенке в реестр пациентов;

- внесение сведений в реестр налогоплательщиков;

- выдача удостоверений родителям многодетных семей;

- назначение помощи детям, которые воспитываются в многодетных семьях и другие услуги;

Министр юстиции Павел Петренко, в свою очередь, отметил, что для предоставления услуг нужно будет одно заявление.

«Этот комплекс услуг будет предоставляться после представления отцом или матерью новорожденного ребенка всего с одного заявления. Это очень прогрессивная услуга, которая вобрала лучший европейский и мировой опыт. Его философия заключается в том, что любой гражданин получает пакет сервисов от различных ведомств через единый контакт. Без хождения по кабинетам и трата времени», - отметил Павел Петренко.

Напомним, в 2018 году программа по обеспечению рожениц Николаевщины наборами для малышей едва не была провалена.