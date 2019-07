Зачем «бледнолицые» николаевские политики используют технологии чернокожих американцев?

У любой коммуникации должна быть цель🎯 Когда ее нет, и человек говорит только лишь бы поговорить, это раздражает. Целью любой коммуникации является манипуляция. Человек что-то транслирует, чтобы что? Чтобы получить результат – повлиять на восприятие, склонить к совершению действия или получению любой другой конкретно подразумеваемой обратной связи.

В политической кампании обычно политики вкладывают смыслы в свою наружку. Но некоторые просто бездумно копируют чьи-то идеи🧠

Американские кампании всегда отличаются оригинальностью и креативностью. Потому что народ более притязательный, и потому что инструментов больше и конкуренция сложнее.

Политтехнологи смогли подготовить американский народ и протащить его через окошко Овертона в плане принятия чернокожего президента, но вот к женщине-президенту, как выяснилось, не подготовили

Одним из штрихов президентской кампании Барака Обамы 2008 года стал пресловутый постер Шепарда Фейри – портрет Обамы, на котором чернокожий политик представлен в патриотичных красно-синих тонах🇱🇷На портрете большими буквами написано английское слово hope – «надежда». Он появился накануне выборов, а позднее этот постер породил визуальный стиль, часто использовавшийся в интернете и в рекламе.

⚠️NB!: Синий, белый и красный цвет в портрете помогли сместить акцент с цвета кожи Обамы в сторону простого всенародного патриотизма.

«Свой знаменитый постер с Обамой Фейри изготовил по зову сердца и своими силами запустил в массовое обращение. Предвыборный штаб поблагодарил художника, но официально его работу не использовал. Фейри рассказывал, что изначально на портрете было слово «прогресс», но потом по просьбе *предвыборного штаба* художник заменил его на «надежду»: именно слова «надежда» и «перемены» были взяты на вооружение агитационной машиной Обамы. В конце концов, работа Фейри стала для сторонников Обамы иконой - ее воспроизводили на плакатах, футболках, значках, интернет-сайтах и в прочих подходящих местах», – пишет «Лента».

👨‍💼👩‍💻«Американские избиратели постили плакаты с ним везде, где только можно: один Тамблер в 2012 году был завален изображениями Обамы более чем полностью — что окончательно видоизменило формат политических плакатов — с того момента не так важно сколько у тебя баннеров, важно сколько пользователей той или иной соцсети тебя поддерживают и добровольно выкладывают твою агитацию у себя на странице, становясь виртуальными рекламными агитками», - пишет «Medium».

Позже Американский художник Шепард Фейри, совместно со своими коллегами Джессикой Сабогал и Эрнесто Йереной создали три плаката, с помощью которых американцы могли выразить протест против назначения Дональда Трампа на пост президента США прямо во время его инаугурации.

Надписи на плакатах серии «We the people» («Мы, люди») отсылают к первой строчке преамбулы Конституции США.

На каждом из них изображены разные персонажи, призванные символизировать разнообразность американского общества: *чернокожий* подросток с дредами («We the people protect each other», «Мы, люди, оберегаем друг друга»), *латиноамериканка* («We the people defend dignity», «Мы, люди, защищаем достоинство») и *мусульманка* в хиджабе («We the people greater than fear», «Мы, люди, больше страха»).

⚠️NB!: Снова патриотические цвета использованы на портретах людей с разным цветом кожи, чтобы продемонстрировать единство многонациональной Америки.

Логика этих плакатов – понятна и логична. А вот что хотел сказать николаевский белокожий политик, использовавший этот дизайн на своих биг-бордах в Николаеве – мне пока не понятно.

Если кто-то разобрался – пишите в комментариях, интересно было бы послушать и позицию штаба 😉