Бориспольский чиновник, которого прогнал Зеленский, передумал подавать на него в суд

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок возмутился тем, что его конфликт с Президентом Владимиром Зеленским использовали как провокацию пророссийские СМИ, и заявил, что передумал подавать на него в суд.

Об этом он сказал в видео, обнародованном ночью, передает «Главком».

Как известно, в Борисполе в среду, 10 июля, Владимир Зеленский после словесной перепалки прогнал из рабочего совещания секретаря горсовета Ярослава Годунка, назвав его разбойником, а после мероприятия сказал: «Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта».

– Из-за того, что инцидент использовали пророссийские силы и телеканалы, и пытаются сделать из этого провокацию, поэтому я вышел в эфир. Я один из тех, кто призывал голосовать за нашего Президента, – сказал Годунок.

Он пояснил, что конфликт на совещании 10 июля с Президентом возник потому, что «окружение Зеленского подало ложную информацию».

– Это небольшое недоразумение, которое завтра пройдет, – подчеркнул Годунок.

– Я не хочу раскачивать ситуацию в стране, когда враждебные каналы пытаются использовать эту ситуацию как провокацию и показать в плохом свете нашего Президента, – отметил чиновник.

Годунок заявил, что он 11 июля «не идет никуда в СБУ», а планирует к ним обратиться с депутатским запросом, есть ли на него любая информация, которая может его порочить.

– Я думаю, что Президент разберется в той нелепой ситуации, в которую мы оба попали и покажет, что я никакой не бандит, а просто на просто возникло недоразумение в его окружении – кто предоставил ему ту ложную информацию, которую он осветил на совещании, – сказал секретарь горсовета Борисполя.

При этом несколько ранее Годунок заявлял, что готов судиться с Зеленским и собирался пойти.

– Я прекрасно понимаю, что окружение господина Президента, которое подсовывало ему смс-ки, поняло, что в городе Борисполе и в округе выигрываю я как кандидат, поэтом и была сделана эта провокация. Я называю ее политической расправой. Потому что ненормально, когда Президент называет кого-то чертом и еще дает указание Баканову «разобраться с ним». Мы на Майдане стояли не за это, – говорил чиновник.

– Я все-таки буду обращаться в суд, потому что оскорбление чести и достоинства и то, что на меня было вылито во всех средствах информации – отбелить очень сложно, – добавил он.

Кроме того он сказал о Президенте, что «наверное, мы выбрали не того».

Также он приглашал на 12:00 11 июля журналистов к СБУ, где обещал выяснять ситуацию с и.о. главы спецслужбы Иваном Бакановым.