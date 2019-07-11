«Николаевпасстранс» опубликовал график движения автобусов, которые город закупил в лизинг

Руководство КП «Николаевпасстранс» составило график движения автобусов МАЗ, которые курсируют по трем маршрутам.

Его опубликовали на сайте Николаевского горсовета.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 5 июля, на маршруты вышло лишь 13 автобусов, на остальные пока еще не набрали водителей. Тогда, вице-мэр, который курирует вопросы транспорта, Юрий Андриенко сообщил, что через пару дней будет готов график движения, потому что необходимо обкатать маршруты и понять, сколько времени занимает проезд из одного уголка города в другой.

Как известно, предприятие обслуживает несколько автобусных маршрутов общего пользования: №51 «Железнодорожный вокзал - микрорайон Терновка», № 81 «микрорайон Намыв - микрорайон Ракетное Урочище», № 91 «Центральный городской стадион - микрорайон Балабановка».

Напомним, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.

Однако, жители микрорайона Терновка совместно с депутатом Николаевского городского совета по их округу Светланой Ласурией обеспокоились, что на их округ горвласть не выделит несколько автобусов, которые закупил город в лизинг. В мэрии заверили, что в их микрорайон пустят 10 машин.

В тоже время, Александр Сенкевич заявил, что Николаев до сих пор не получил 23 автобуса в лизинг, потому что белорусская компания опасается результатов выборов Президента в Украине.

После чего, вице-мэр Николаева Юрий Андриенко заявил, что причина задержки поставки кроется в неправильной комплектации автобусов.

При этом, директор компании «Ексимлизинг» Алексей Петухов, которая поставляет Николаеву 23 автобуса МАЗ за 73 миллиона гривен, сообщил, что автобусы находятся в Киеве и приедут в пункт назначения после того, как Беларусь подпишет договор о компенсации расходов.

21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса белорусского производства. Чиновники обещали, что на маршруты они выйдут в течение месяца.

Позже мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, которые город недавно приобрел в лизинг за 73 миллиона гривен, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.

Как известно, 14 июня исполком Николаевского городского совета не согласовал решение по установлению тарифа на перевозку одного платного пассажира и багажа в городе Николаеве автобусами, для предприятия перевозчика «Николаеввпасстранс».

21 июня, стали известны три маршрута, по которым выйдут «лизинговые» автобусы после получения лицензии на перевозки.

А 24 июня члены транспортной комиссии Николаевского городского совета поддержали вопрос об установлении тарифа на перевозку лизинговых автобусах, для предприятия-перевозчика «Николаевпасстранс».

27 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал тестовый режим оплаты проезда в новых автобусах, взятых в лизинг. Первые три месяца проезд в них будет стоить 5 гривен.

Как известно, ранее Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.