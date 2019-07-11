«Денег в горбюджете нет», – мэр Николаева надеется, что кандидаты в нардепы дадут субвенцию, чтобы привести в порядок «Искру»

Так, он отметил, что городской совет дал согласие на то, чтобы принять здание в собственность города, но когда он будет передан неизвестно.

Об этом он сообщил в среду, 10 июля, в комментарии журналистам, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Городской голова Николаева Александр Сенкевич надеется, что кандидаты в народные депутаты Украины, которые пройдут в Верховную Раду помогут реконструировать здание бывшего кинотеатра «Искра», который после передачи его на баланс Николаевского областного совета был разграблен и оказался в аварийном состоянии.

— Моя позиция такая, что сегодня денег в городском бюджете нет. Я очень надеюсь, что кто-то из кандидатов, которые поднимают этот вопрос, найдет деньги из государственной субвенции для того, чтобы создать там объект культуры. Без государственных денег нам не справиться, - заявил Сенкевич.

Проект реконструкции кинотеатра

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.

В то же время депутаты Николаевского областного совета не знают, как по закону передать здание бывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.

В июне 2018 года сообщалось о том, что вопрос о передаче кинотеатра «Искра» в городскую коммунальную собственность будет рассматриваться только после того, как в мэрии предоставят план использования объекта.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что вопрос о передаче бывшего кинотеатра «Искра» сейчас должны решить депутаты городского совета. В частности, мэр Александр Сенкевич считает несправедливой инициативу главы облсовета Виктории Москаленко отдать здание бывшего кинотеатра «Искра» на приватизацию.

При этом, депутат Николаевского областного совета Федор Барна считает, что именно начальник управления культуры Николаевской облгосадминистрации Михаил Димитров виноват в том, что заброшенный кинотеатр «Искра» оказался в аварийном состоянии.

В частности, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город сможет принят в коммунальную собственность здание бывшего кинотеатра «Искра» в том случае, когда Николаевский облсовет как нынешний балансодержатель восстановит его до того состояния, в котором они его принимали от города.

Отметим, что члены комиссии по социальным вопросам Николаевского горсовета дали согласие на то, чтобы забрать на баланс города здание бывшего кинотеатра Искра у Николаевского областного совета, чтобы потом в случае чего выгодно его продать.

Однако, 26 июня на втором пленарном заседании сессии депутаты горсовета не захотели принять в коммунальную собственность города здание бывшего кинотеатра «Искра».

В итоге, 9 июля, депутаты Николаевского городского совета в ходе сессии дали согласие на принятие в коммунальную собственность города здания бывшего кинотеатра «Искра».