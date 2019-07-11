Копытин об отношении городских служб к николаевцам: «Пока терпят — зачем делать?»

Кандидат в народные депутаты Украины по 129 округу от партии «Слуга Народа» раскритиковал бездеятельность городских служб. Игорь Копытин уверен, коммунальщики забыли о людях, которые платят им зарплату из собственного кармана и стали работать по принципу: пока терпят и молчат — не стоит ничего делать.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Что это за подход? Если никто не жалуется, не просит и не умоляет – ничего не надо делать? По какому принципу решают, кому ремонтировать дорогу, а кому нет? В нашем городе есть дворы, в которых ничего не делалось десятки лет. Получается работа, ведется от случая к случаю? При регулярной работе такой ситуации просто не было бы. Напрашивается вывод, либо коммунальщики «бросают монетку», в каком дворе ремонтировать дорогу, любо делают только там, где кому-то выгодно» - заявил Игорь Копытин.

Кандидат в нардепы поделился, что недавно к нему за помощью обратился николаевец, разочаровавшийся в действующих управленцах. Около десяти лет в его дворе не проводилось никаких ремонтных работ. Игорь Копытин уверен, что деньги выделяются, вот только по назначению не доходят. Чтобы разобраться в ситуации зе!кандидат подготовил обращение в Центральную администрацию города Николаева с требованием разъяснить как получилось, что 10 лет дом по адресу: пр. Центральный, 184 просто не существовал для николаевских городских служб.

«Будем разбираться, как получилось, что 10 лет коммунальные службы даже не заглядывали во двор дома 184. Не видели разруху, которую допустили» - заявил зе!кандидат.

Игорь Копытин признателен николаевцам за обращения. Благодаря их активной позиции удается выявлять прорехи в работе как городских служб, так и народных избранников.

Кандидат уверен, что с такой поддержкой команде партии «Слуга Народа» удастся внедрить изменения, которых так ждут николаевцы и миллионы украинцев.