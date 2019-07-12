В Николаеве американские и украинские военные в рамках учений отремонтировали взлетную полосу

В Николаеве в рамках международных учений «Си Бриз-2019» украинские военные вместе с американскими коллегами провели тактико-специальное занятие «Ремонт взлетно-посадочной полосы».

Об этом сообщает «Армія Inform».

По сценарию учений, противник якобы совершил бомбовый удар по инфраструктуре аэродрома и повредил взлетно-посадочную полосу. К работам были привлечены бойцы 133-го строительного батальона флота США, которые вместе с военнослужащими батальона аэродромно-технического обеспечения морской авиационной бригады отработали учебные элементы.

Сначала демонтировали «разрушенные» плиты, затем – сформировали арматурные сетки, которые утрамбовали гравием и залили бетоном. По словам американца Джошуа Коленды, при данных тренировкам совместные действия военных позволили обменяться опытом, продемонстрировать друг другу образцы техники и методики решения поставленных задач.

- На этот раз на учения «Си Бриз» мы не привезли всю необходимую технику, поэтому украинские коллеги предоставили дополнительное оборудование, что и позволило эффективно и своевременно провести тактико-специальное занятие, - отметил Джошуа Коленда. - Также хочется отметить профессиональное отношение украинских военных к своему делу. Девиз инженерных войск США «Могу и сделаю». Не знаю девиза украинских коллег, но за время нашего сотрудничества они действовали так же.

Напомним, что ранее в Николаеве в рамках «Си Бриз» провели учения авиации.