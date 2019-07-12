Экс-глава внутренней разведки Германии потребовал от властей публичной информации о здоровье Меркель

Бывший глава внутренней разведки Германии Ганс-Георг Маасен потребовал от властей предоставить публичную информацию о состоянии здоровья Ангелы Меркель и-за инцидентов с дрожью на официальных приемах.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Состояние здоровья политического лидера не является частным делом. Народ Германии имеет право знать, позволяет ли состояние здоровья главы правительства физически выполнять свои обязанности в полную силу», - написал Маасен в Twitter.

Отмечается, что Маасен первый политический деятель, который нарушил табу на обсуждение физического состояния канцлера на фоне спекуляций, что у нее может быть продолжительная болезнь.

Напомним, 65-летняя канцлер Германии Ангела Меркель выглядела нездоровой, когда встретила Президента Украины Владимира Зеленского в Берлине во вторник, 18 июня: она заметно дрожала и покачивалась.

Позднее канцлер Германии Меркель заверила, что с ее здоровьем все в порядке.