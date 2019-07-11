В «Слуге народа» заявили, что обнаружили еще одного кандидата на Николаевщине, который маскируется под их полистилу

В Николаевской области появился еще один кандидат в народные депутаты, который маскируется под «Слугу народа».

Об этом сообщается на Facebook-странице «Команда Зеленского в Николаеве».

«Друзья! Будьте бдительны! Все с большей скоростью распространяются фейковые выдвиженцы, целью которых является отвлечь внимание избирателей от реального кандидата от политической партии «Слуга народа», – говорится в сообщении.

Речь идет о кандидате Валерии Кочмаре, который баллотируется по ОИО №129 (Центральный район города Николаева, Витовский район) в качестве самовыдвиженца. В связи с этим кандидат от «Слуги народа» по тому же округу Игорь Копытин обратился в полицию с соответствующим заявлением.

«Сегодня кандидат в народные депутаты от Игорь Копытин был вынужден написать заявление в полицию об одном из таких «активистов», Валерии Кочмаре, который с помощью технологий пытался обмануть избирателей 129 округа», – сообщили в команде Зеленского.

«Не имея никакого отношения к политической партии «Слуга народа», мужчина зарегистрировался в том же округе, как самовыдвиженец. Начал использовать в своей предвыборной кампании в интернете название, цвета, логотип, слоганы и риторику, которые использует исключительно политическая сила - партия «Слуга народа»! Все это является составом преступления», – отметили в штабе.

Также в команде Зеленского напомнили, что кандидатами-мажоритарщиками от «Слуги народа» по Николаевской области являются только Александр Пасечный (округ № 127), Александр Гайду (округ №128), Игорь Копытин (округ №129), Игорь Негулевский (округ №130), Артем Черноморов (округ №131), Максим Дырдин (округ №132).

Напомним, что ранее в Николаеве обнаружили плакаты кандидата в нардепы, который маскируется под «Слугу народа» – даже агитаторы думали, что он от партии Зеленского.