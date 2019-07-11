В Николаеве спасатели потушили подожженный мусор в арендованном помещении и предотвратили взрыв газового баллона

В четверг, 11 июля, в Ингульском районе Николаева в одноэтажном здании арендованного помещения горел мусор.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в здании на улице Мира на линию 101 поступило в 9:39. Дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно - координационного центра прибыли на вызов и выяснили, что загорелся мусор в арендованном помещении одноэтажного здания на территории объекта.

В 9:49 пожар локализовали и в 10:06 - ликвидировали на площади 20 квадратных метров. Пожарные вынесли на воздух газовый баллон, тем самым предотвратив возможный взрыв. По предварительным данным к пожару привело неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Всего к тушению привлекалось 3 единицы техники и 13 человек ГСЧС. Обстоятельства устанавливают сотрудники полиции.