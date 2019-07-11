Дырдин проверил «торжественно» открытую три месяца назад амбулаторию на Николаевщине – оказалась, что она не работает

Кандидат в народные депутаты от «Слуги народа» Максим Дырдин, который баллотируется по одномандатному избирательному округу №132, заявил, что открытая ранее сельская амбулатория в селе Подгородняя не работает до сих пор.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, в апреле 2019 года были открыты и введены в эксплуатацию сельские амбулатории в селах Николаевщины.

Максим Дырдин рассказал, что посетил амбулаторию, чтобы проверить, работает ли сельская реформа, однако она оказалась закрыта.

«Как оказалось, амбулатория не работает, закрыта, хотя и официально была введена в эксплуатацию и даже было ее открытие. Возникает вопрос: неужели только шариками, фотографиями и овациями все и закончилось?» – пишет кандидат.

Кандидат в народные депутаты считает, что, судя по тогдашним фотографиям, можно сделать вывод, что ремонт не был закончен, а с самим открытием можно было подождать до окончания всех работ.

«Фото и видеорепортаж становится доказательством, что с открытием надо было подождать, ведь ремонт еще не закончен, остались наружные работы, да еще и перевозки оборудования и мебели в амбулаторию. Председатель сельского совета заверил, что приложит все усилия и через недели 2-3 амбулатория действительно заработает», – утверждает он.

По мнению Зе!кандидата, открытие этих медучреждений было политическим ходом перед выборами Президента.

«Мое мнение такое: предварительное и поспешное введение в эксплуатацию амбулатории было только продуманным политическим шагом прошлой власти перед президентскими выборами. Цветные шарики повесили, отрапортовали руководству еще в апреле, а до функционирования заведения уже нет никому дела, ведь прошло немало – около 3 месяцев», – считает Дырдин.