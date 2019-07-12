Самая обсуждаемая артистка года MARUV приготовила эпатажное шоу для сегодняшнего вечера в BRAZIL

Украинская певица MARUV вместе со своим шоу-балетом готовится выступить в одном из самых эпатажных ночных клубов юга Украины. Уже сегодня, 12 июля, она сделает вечер незабываемым для всех, кто решит провести его вместе с BRAZIL в Коблево.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

Концерты этой исполнительницы – это всегда непредсказуемое шоу, которое не позволяет зрителям отвлечься от происходящего на сцене. Завораживающий голос, эффектный инструментал и провокационные образы не могут оставить равнодушными ценителей яркой картинки и качественной музыки. Ее треки «Drunk Groove», «Focus on me», «Siren Song» не покидают первые позиции всевозможных чартов и хит-парадов, но не у всех есть возможность потанцевать, слушая их вживую. Если вы хотите стать таким исключением, успейте приобрести билет на концерт певицы в BRAZIL и заказать столик в клубе.

Самая обсуждаемая артистка года уже ждет встречи со своими фанатами в Коблево, дабы заставить их пульс биться чаще. Купить пропуск в мир наслаждения от эпатажного шоу и любимых хитов можно по телефону: 068 777 0 777.

Дата: 12 июля

Место: ночной клуб «BRAZIL» (Коблево, пр. Курортный 1Б)

Время: 22:00