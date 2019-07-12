Николаевский НАУ: Аграрное образование – это престижно

Специалисты, подготовленные аграрными учебными заведениями ежедневно становятся все нужнее.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского национального аграрного университета.
В учреждении заявляют, что подготовка высококвалифицированных специалистов – это приоритетное задание университета.
Мы готовим специальности, в которых нуждается современная мировая и украинская экономика, что подтверждается наличием магистерских программ по таким специальностям, как:
- Учет и налогообложение;
- Финансы, банковское дело и страхование;
- Управление финансово-экономической безопасностью;
- Менеджмент;
- Публичное управления и администрирования;
- Электроэнергетика, электротехника и электромеханика;
- Агроинженерия;
- Профессиональное образование (Технология производства и переработки продуктов сельского хозяйства);
- Агрономия;
- Метрология и информационно-измерительная техника;
- Биотехнология и биоинженерия;
- Технология производства и переработки продукции животноводства.
В этом году также Николаевский национальный аграрный университет запускает на всех факультетах уникальную магистерскую программу «Агрокебеты», которая будет способствовать подготовке специалистов широкого профиля и приобретению профессиональных навыков для личной результативности и эффективности.
Напомним, что в топ-200 украинских университетов попали четыре николаевских вуза, выше всех оценили «аграрку».