Николаевский НАУ: Аграрное образование – это престижно

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Специалисты, подготовленные аграрными учебными заведениями ежедневно становятся все нужнее. 

Об этом сообщают  в пресс-службе Николаевского национального аграрного университета.

В учреждении заявляют, что подготовка высококвалифицированных специалистов – это приоритетное задание университета.

Мы готовим специальности, в которых нуждается современная мировая и украинская экономика, что подтверждается наличием магистерских программ по таким специальностям, как:

- Учет и налогообложение;

- Финансы, банковское дело и страхование;

- Управление финансово-экономической безопасностью;

- Менеджмент;

- Публичное управления и администрирования;

- Электроэнергетика, электротехника и электромеханика;

- Агроинженерия;

- Профессиональное образование (Технология производства и переработки продуктов сельского хозяйства);

- Агрономия;

- Метрология и информационно-измерительная техника;

- Биотехнология и биоинженерия;

- Технология производства и переработки продукции животноводства.

В этом году также Николаевский национальный аграрный университет запускает на всех факультетах уникальную магистерскую программу «Агрокебеты», которая будет способствовать подготовке специалистов широкого профиля и приобретению профессиональных навыков для личной результативности и эффективности.

Напомним, что в топ-200 украинских университетов попали четыре николаевских вуза, выше всех оценили «аграрку».

Мила Волкова

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русскийобщество