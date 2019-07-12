Николаевский НАУ: Аграрное образование – это престижно

Специалисты, подготовленные аграрными учебными заведениями ежедневно становятся все нужнее.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского национального аграрного университета.

В учреждении заявляют, что подготовка высококвалифицированных специалистов – это приоритетное задание университета.

Мы готовим специальности, в которых нуждается современная мировая и украинская экономика, что подтверждается наличием магистерских программ по таким специальностям, как: - Учет и налогообложение; - Финансы, банковское дело и страхование; - Управление финансово-экономической безопасностью; - Менеджмент; - Публичное управления и администрирования; - Электроэнергетика, электротехника и электромеханика; - Агроинженерия; - Профессиональное образование (Технология производства и переработки продуктов сельского хозяйства); - Агрономия; - Метрология и информационно-измерительная техника; - Биотехнология и биоинженерия; - Технология производства и переработки продукции животноводства.

В этом году также Николаевский национальный аграрный университет запускает на всех факультетах уникальную магистерскую программу «Агрокебеты», которая будет способствовать подготовке специалистов широкого профиля и приобретению профессиональных навыков для личной результативности и эффективности.

Напомним, что в топ-200 украинских университетов попали четыре николаевских вуза, выше всех оценили «аграрку».