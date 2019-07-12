Работники аварийной детской «инфекционки» не хотят объединятся с больницей для взрослых и просят мэра Николаева найти им новое помещение

Работники николаевской областной детской инфекционной больницы, которую признали аварийной обратились к мэру Александру Сенкевичу с просьбой найти им новое помещение, потому что объединение с больницей для взрослых по их мнению недопустимо, как и то, что Николаевская ОГА хочет закрыть больницу.

Об этом речь шла в пятницу, 12 июля, в ходе заседания исполкома, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, главный инженер больницы напомнил, что деятельность инфекционки приостановили, из-за чего многие сотрудники остались без работы. Также он отметил, что Николаевская ОГА намерена объединить детскую и взрослую инфекционки, сократить количество койко-мест, а детскую инфекционку закрыть. По мнению сотрудников больницы такое решение недопустимо.

— Предлагается именно закрытие больницы, что противоречит статье 49 Конституции Украины, которая запрещает закрытие каких-либо медицинских учреждений. Поэтому коллектив больницы обращается к вам с просьбой, если это возможно, найти помещение под детскую инфекционную больницу. ОГА говорит, что у них нет на балансе свободных помещений, поэтому они предлагают их объединить, но размещать детей негде во взрослой больнице. На сегодняшний день они дети лечатся вместе со взрослыми и лежат в одних палатах, но у них разные процедуры лечения, диеты, подходы, - отметил представитель от коллектива.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что для того, чтобы выделить помещение под областную детскую инфекцинку необходимо внести изменения в сеть городских медицинских учреждений, в бюджетные ассигнования и согласовать другие изменения. К тому же он добавил, что на балансе города также нет свободных помещений.

У членов исполкома возникли вопросы касательного того, какого года постройки аварийной здание и причины его разрешения. Главный инженер сообщил, что здание строили 35 лет назад, еще площадь составлять порядка 4 тысяч квадратных метров, а что касается причин разрушения, то они ему не известны. Хоть экспертиза технического состояния здания проводилась, но главный врач больницы не уведомил инженера о ее результатах, сославшись на то, что ему это знать не обязательно.

В итоге, мэр Сенкевич предложил создать временную комиссию для решения этого вопроса. Как один из вариантов он предложил выделить этаж или крыло в одной из существующих больниц под размещение там детской инфекционки.

Напомним, что 2 апреля 2019 года стало известно, что николаевскую детскую областную инфекционную больницу срочно закрывают в связи с ее аварийным состоянием – детей переводят в другие медучреждения.

В свою очередь, медперсонал и врачи Николаевской областной детской инфекционной больницы высказали протест против их перевода в другие больницы и требуют, чтоб их одним коллективом переместили в одно медучреждение. В то же время в ОГА уверяют, что это временные меры.

Позже стало известно, что из-за аварийного закрытия Николаевской детской инфекционной больницы штат врачей перевели в другие медучреждения, но зарплаты им собирались платить от юридического лица детской «инфекционки», которая фактически уже не работает.

Также, 35 врачей Николаевской областной детской инфекционной больницы написали заявления об увольнении по собственному желанию.