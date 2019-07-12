Мэр Николаева хочет, чтобы старшеклассники перед выпуском высаживали по дереву: «В год 800 штук»

Иллюстрация из интернета Городской голова Николаева Александр Сенкевич хочет, чтобы выпускники 11-х классов по окончанию школы высаживали по дереву. В связи с этим он поручил чиновникам разработать соответствующую программу.

Об этом речь шла в пятницу, 12 июля, в ходе заседания исполнительного комитета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Выпускники наших школ по окончанию занимаются чем? Погуляли, раскидали бутылки, мусор и поехали учиться в университет. Инициатива очень хорошая, чтобы выпускники 11-го класса по окончанию школу высадили бы дерево для следующих поколений. Мы бы внедрили такую инициативу в Николаеве, чтобы все выпускники высаживали деревья и каждый год у нас в городе могли бы появляться по 800 деревьев. Пришкольная территория или скверы возле школ, - заявил мэр.

В частности, он отметил, что это пока существует только в качестве идеи. Школьники бы высаживали деревья осенью, а до выпуска поливали бы их и ухаживали за ними.

— Поэтому я прошу вас (начальника управления гороно Анна Лычко, - ПН) вместе с директором ДЖКХ Сергеем Кореневым разработать программу: какие деревья будут высаживаться, места для высадки и так далее, - поручил чиновникам Александр Сенкевич.

Напомним, что департамент ЖКХ Николаевского горсовета без торгов заключил договор с ФОП Максим Губа на приобретение деревьев и кустов на сумму 1 миллион 211 тысяч 685 гривен.