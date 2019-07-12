В «Слуге Народа» сообщили, что встречу еще одного их кандидата с избирателями на Николаевщине попытались сорвать — в этот раз на округе №130

В среду, 10 июля, в селе Пески Новоодесского района была совершена попытка соврать встречу кандидата от партии Слуга народа Игоря Негулевского, который баллотируется по округу №130, с местными жителями.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как рассказали местные жители, у двух кандидатов в нардепы по 130 округу, Игоря Негулевского и Андрея Вадатурского, совпали время и место встречи с избирателями: с. Пески, 10 июля, 10:00. В селе были расклеены афиши обоих кандидатов.

По словам жителей, информация о подобном совпадении быстро разлетелась по селу, и народ с нетерпением ждал красочное шоу в виде дебатов.

За день до визита кандидата «Слуги Народа» Игоря Негулевского посредством афиш с указанием данных о мероприятии об этом были уведомлены жители села. Но утром назначенного дня на афишах было замечено грубое исправление времени. По свидетельствам граждан, агитаторы Вадатурского таким способом попытались разделить встречу кандидатов во времени на два этапа, чтобы общение с населением произошло автономно для каждого. Другой целью, по мнению людей, преследовалась попытка отвлечь часть людей от встречи с Негулевским.

Сбитые с толку люди прибыли в назначенное место согласно коррективам на афише, но добросовестно дождались кандидата, задали вопросы «Слуге Народа» и прояснили ситуацию.