«Чего стоит двойное гражданство?»

Вопрос двойного гражданства уже длительное время является острой темой для обсуждений в нашем обществе. С одной стороны, второй паспорт дает его владельцу дополнительные возможности, а с другой – ограничивает и подводит под определенные риски. Но, если сравнить все «за» и «против» двойного гражданства, то, скорее всего, будут преобладать «темные стороны» этого явления, как для самого гражданина, так и для Украины в целом.

Поясню. У «бипатридов», именно так называют граждан со вторым паспортом, очень часто возникают проблемы во время пересечения границы, с государственной и военной службой, налогами, дипломатической защитой и так далее. Например, за службу в армии одной из стран, гражданство которой так же имеет бипатрид, он может быть привлечен к ответственности в Украине за уклонение от исполнения воинского долга, или даже, за незаконное участие в воинском формировании чужого государства. Кроме этого, махинации граждан со вторым паспортом непременно вызовет массу вопросов со стороны пограничников во время пересечения государственной границы, что в следствии заинтересует определенные правоохранительные органы. Ведя фактически двойную жизнь, бипатрид должен быть готов и к тому, что Украина в некоторых случаях не сможет защитить его, ни дипломатически, ни политически в той стране, в которой он имеет гражданство (поскольку Украина априори не признает двойное гражданство, со многими странами отсутствуют определённые договорённости на этот счёт).

С другой стороны, в Украине нет чёткого механизма для привлечения бипатридов к административной или криминальной ответственности. Хотя, не так давно Верховной Радой был подготовлен законопроект, которым предусматриваются немалые штрафы, а так же наложение на эту категорию граждан определенных ограничений, включая упрощенную процедуру лишения гражданства. Учитывая нынешние политические реалии, принятие этого закона - это вопрос ближайшего времени.

Ведь для нашей с вами страны, проблема двойного гражданства имеет характер более масштабный, и на данном этапе истории являет собой значительную угрозу национальной безопасности Украины. Так, ведение рядом граничащих с нами государств, в первую очередь, Российской Федерацией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Польшей, «массовой паспортизации» наших граждан, есть ни чем другим, как рычагом дальнейшего политического давления на Украину, а так же способом предъявлять нам свои территориальные претензии. В целом, такая тактика совсем ни новая, поскольку в истории уже были аналогичные ситуации. Ну, взять например действия нацистской Германии в Судетской области в Чехословакии, а так же в Силезии и Гданьске в Польше, когда Гитлер массово предоставлял немецкое гражданство, живущим там этническим немцам. В результате такой политики Гитлера, летом 1938 года нацистской администрацией удалось спровоцировать судетских немцев на вооружённые выступления против центральной власти Чехословакии, а так же организовать помощь своим «соотечественникам», в виде многотысячного добровольческого корпуса. И хотя, эти «добровольцы» были разгромлены чехословацкой армией, а само восстание придушено, нацистам это только сыграло на руку и они пустили в ход дипломатическое давление на мировое сообщество – мол, смотрите, как чехи безжалостно издеваются над немецкими гражданами. Дальнейшие трагические последствия для Чехословакии всем общеизвестны.

В новейшей истории опыт нацистской Германии переняла Россия, которая под лозунгами защиты русскоговорящего населения и своих «соотечественников» (так же, как и Гитлер считал «фольксдойчами» немцев, живущих за пределами Германии), успешно использует эту тактику против Украины, преследуя только свои меркантильные и имперские интересы. А теперь еще и другие граничащие на Западе с Украиной страны используют такой же механизм, применяя дипломатическое давление на наше государство на мировой арене, блокируя любые попытки консолидации украинского общества.

С этого всего можно сделать вывод, что «глобальная паспортизация» не имеет благих намерений, а разговоры про защиту интересов той, или иной этнической группы это пустая болтовня и «циничная игра» политиков других государств, которая направлена против Украины. Притом, что бипатридов политические «кукловоды» используют, как инструмент в своих руках. Поэтому, каждому гражданину выбирать самостоятельно: или быть честным перед своим государством и своей совестью, или вставить нож в спину Украины и превратится в слепую «пешку» на игральной доске политических игрищ и интриг других государств.