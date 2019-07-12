Жительница Николаева получила две платежки на оплату услуг – от ЖЭКа «Центральный-1» и УК «70-й микрорайон»

Жительница Николаева, которая проживает по адресу улица Колодезная, 5а получила две платежки за содержание домов – от ЖКП «Центральный-1» и управляющей компании «70-й микрорайон».

Об этом речь идет в письме Юлии Гороненко, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Приходит две платежки. Вопрос кому платить? Жеку Центральный,1 или 70 микрорайон. Обращение на 1588 ничего не дают. Говорят не знают», - написала Юлия.

Напомним, как в марте 2019 года николаевцы заявили, что депутат Олег Солтыс создал «фейковую» управляющую компанию - «70-й микрорайон». В Николаевском «ГИРЦ» заявили о распространении поддельных единых счетов-сообщений на оплату жилищно-коммунальных услуг. Компанию «70-й микрорайон», которая и является отправителем платежек, связывают с депутатом Олегом Солтысом. В частности, депутат Олег Солтыс заявил, что в платежках от управляющей компании «70-й микрорайон» прописаны только услуги, которые она оказывает.

Как известно, после того, как в Николаеве прошел конкурс по выбору управляющей компании, жители города стали получать двойные платежки. Сначала николаевцам прислали по два счета за содержание домов – от ЖКП «Південь» и «МДЛМ». После этого вице-мэр Юрий Степанец совместно с руководством «МДЛМ» и начальниками ЖЭКов провели брифинг, на котором разъяснили, как оплачивать эти счета. В частности городской глава Николаева Александр Сенкевич призвал жителей домов, которые обслуживаются управляющей компанией «Місто для людей – Миколаїв», платить за коммунальные услуги в платежке именно этой фирме, а не предыдущим ЖЭКам.

Однако Николаевский городской совет не закрепил соответствующим решением исполнительного комитета рекомендацию платить управляющей компании «Місто для людей – Миколаїв», а не ЖЭКам для тех горожан, которые получили двойные платежки.