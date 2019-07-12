В Украине младшеклассников обязали носить в темное время суток светоотражающие жилеты

С 1 сентября в Украине вводится правило для детей 1-4 классов носить в темное время суток специальные светоотражающие жилеты, чтобы быть заметными для водителей и других участников дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Такое решение принято весной, во время проведения всеукраинского Координационного совещания по вопросам безопасности дорожного движения. Во время заседания вопрос безопасности детей, как участников дорожного движения, был одним из главных.

«Жилеты будут индивидуальными и бесплатными. Образец специальной одежды для детей уже подготовлен», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее Минздрав предложил увеличить количество общественных туалетов и запретить сжигание листьев.