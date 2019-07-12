В ближайшее время Кабмин должен рассмотреть вопрос о выделении ₴14 миллионов на строительство мостовой переправы в Южноукраинске

Кабинет Министров в ближайшее время должен рассмотреть вопрос о выделении денежных средств на строительство понтонного моста между селами Богдановка и Константиновка.

Об этом шла речь во время рабочего визита народного депутата Украины Александра Ливика в село Богдановка в среду, 10 июля, передает «Gard news».

Как известно, ранее при поддержке Александра Ливика в прошлом году было выделено 2,5 млн. на разработку проектно-сметной документации мостового перехода.

Глава Прибужской ОТГ Виктор Матющенко в свою очередь рассказал, что только в конце июня текущего года необходимая документация была получена и в ближайшее время на заседании Кабинета Министров будет решаться вопрос о том, чтобы выделить 14 миллионов гривен на строительство моста.

— Мы ставим мост. Определимся с коммунальным предприятием, которое его будет обслуживать. Организуем дежурство и спасательный катер. Возведение понтонного моста – это серьезный проект, который требует больших временных и материальных затрат. Как и в любом другом проекте, нужно пройти все этапы согласования, экспертизы и утверждения, от геодезии до непосредственного возведения конструкции. По данному проекту ответ был получен в кратчайшие сроки и 2,5 миллиона пошли по программе «Мост» на экспертизы и изготовление проектной документации. Отдельно 1,5 миллиона пошли на Константиновку, так как этот проект состоит из двух частей. Была проведена геолого-геодезическая экспертиза, исследованы подъездные пути, дно реки обследовали водолазы, а без проектной документации никто не выделит денег и не возьмет на себя ответственность за строительство и жизнь людей при аварийной ситуации. На сегодняшний день мы остались одни без поддержки руководства ЮУАЭС, которые обещали подставить свое плечо. Проводились круглые столы, это освещалось в прессе, но помог только один Ливик. В октябре прошлого года заплатили проектной организации, а документы получили только в конце июня этого года. На днях состоится заседание Кабмина, на котором будет рассмотрен вопрос о выделении 14 миллионов на строительство этого моста. Когда увидим это решение, тогда начинаем активные действия и объявляем тендер! — сказал Виктор Матющенко.

Подытожив вышеизложенное, Александр Ливик сообщил, что наиболее времязатратная часть работы, а именно документация, сделана, а само строительство займет около двух месяцев.

— Так как понтонный мост – это все же временное сооружение, который хорошо бы заменить на стационарный в будущем, изначально проектную документацию готовили в двух вариантах, этот путь уже пройден, проектанты предусмотрели такую возможность – строительство стационарного моста. Вместе с установкой понтонного мота, будут укреплены береговые линии и сделаны подъездные пути, — сказал Александр Ливик.

Также глава ОТГ Матющенко добавил, что в прошлом году при поддержке Ливика было выделено 10 миллионов гривен на нужды района.

— Доманёвскому району только в прошлом году было выделено 10 миллионов гривен, акцент был сделан на медицине, это поставлен рентген-аппарат за 1,5 миллиона на два рабочих места, позволяющий делать рентген и УЗИ, это профессиональная техника, в районе появился реанимобиль в специальной комплектации (предусматривает реанимацию новорожденных, искусственную вентиляцию легких и т. п.), так как оказать полную квалифицированную помощь в отдаленных районах очень сложно. Александр Ливик привлек много средств для района. На школу в Богдановке было выделено около 3 миллионов гривен. И все это проходит тихо и без пиара. Мы просто молча работали, — сказал глава Прибужской ОТГ.

Как известно, по инициативе народного депутата Александра Ливика было организовано ряд встреч для решения вопроса строительства мостового сообщения через Южный Буг. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация подъездных путей. В этом году необходимо пройти экспертизы.

Проект будет реализован на базе Константиновского коммунального предприятия, которое будет заказчиком строительства, балансодержателем и организацией, отвечающей за эксплуатацию понтонного моста.

По словам Александра Ливика, по вопросу строительства моста уже есть общая позиция у Кабинета Министров Украины, а также у руководства ГП НАЭК «Энергоатом».

Ранее сообщалось, что на Николаевщине села Константиновка Арбузинского района и Богдановка Доманевского района связаны между собой паромной переправой. Это самый короткий путь сообщения между селами, которые разделены рекой.

Напомним, что в октябре 2018 года тогдашний Президент Украины Пётр Порошенко пообещал посодействовать в появлении мостового перехода через реку Южный Буг, который соединит берега Богдановки и Константиновки.