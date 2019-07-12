Все устали от повальной коррупции, упадка экономики, обнищания населения. Жители Корабельного района Николаева во время встречи с кандидатом в народные депутаты по Ингульскому и Корабельному районам Николаева от партии «Слуга народа» Александр Гайду отметили, что своих депутатов видят только перед выборами на их же концертах. А проблемы только накапливаются.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Наказание за коррупцию должно превышать все возможные выгоды от нее! Давно известно, что надо делать. У прежних парламентариев никогда не было политической воли сделать то, что требуют граждане нашей страны. Все депутаты Верховной Рады Украины постоянно прятались за свою неприкосновенность. Поэтому Президент Украины Владимир Зеленский ждет от новых лиц в парламенте снятие депутатской неприкосновенности», – заявил во время встречи с избирателями кандидат в народные депутаты от партии по Ингульскому и Корабельному районам Николаева «Слуга народа» Александр Гайду.

Как показывают социологические исследования группы Рейтинг именно борьбу с коррупцией граждане Украины считают одним из трех основных направлений деятельности Президента Зеленского и обновленной Верховной Рады.

Президент уже начал действовать: провел масштабную кадровую ротацию на местах. Глава государства уволил с должностей 70 глав районных администраций в восьми областях Украины.