У нас такой старой техники нет, – Игорь Негулевский прокомментировал «вброс» с дорожной техникой с его плакатом

Скришот видео В социальной сети Facebook появилось видео, в котором неизвестная техника делает дорогу в Баштанке, очевидцы указывают на то, что на технике висит агитационный плакат кандидата в народные депутаты от партии «Слуга Народа» по 130 округу Игоря Негулевского.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Зе!кандидат ответил, что он не проводит на сегодняшний день ремонтных работ, и использование его плакатов – не что иное, как провокация оппонентов.

– Плакат наш, но техника не наша. Техника не наша, у нас даже такой старой нет. На сегодняшний день мы не проводим каких-либо работ по ремонту дорог. По ситуации могу сказать одно. Пока «кроты» находятся при власти, мы и будем ездить по вот таким дорогам. За последние пару лет наше предприятие принимало участие в тендерах на ремонт и восстановление дорог, где указывало наименьшую стоимость, но по какой-то «волшебной» случайности всегда побеждали фирмы с ценой в три, а то и в четыре раза выше. Как вы знаете случайности не случайны, и мы имеем то, что имеем. По плакату на данном катке, скажу, что это провокация от политических оппонентов, которые не находят других аргументов, кроме грязных высказываний и черных технологий. Ловите кротов! – сказал Игорь Негулевский.

Напомним, что, комментируя ситуацию с коррупцией в дорожной сфере Николаевщины, Игорь Негулевский сказал, что «ProZorro» следовало бы переименовать в «Мутно».