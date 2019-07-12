Патрульные призвали николаевцев обращаться в полицию из-за фур-нарушителей, а не жаловаться на беспорядок в соцсетях

Патрульные призвали жителей Николаева, которые замечают нарушения ПДД, в том числе и водителями большегрузов, на которых за последнее время приходит много жалоб в социальных сетях, обращаться в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

В патрульной полиции отметили, что в последние дни в социальных сетях участились жалобы от жителей Корабельного района города о том, что водители грузовиков якобы паркуют свои автомобили с нарушениями ПДД, чем создают пробки в движении транспорта. В частности, это касается проспекта Богоявленского в пределах микрорайона Балабановка.

«Информируем общественность: в настоящее время препятствий в движении транспорта на этом участке нет. С водителями грузовиков, припаркованных с нарушениями ПДД, патрульные провели профилактические беседы и выписали постановления со штрафами. В дальнейшем наряды патрульной полиции ориентированы на усиленный контроль за этим участком», – сообщили в полиции.

«Уважаемые граждане! Мы обращаемся к вам с просьбой, если вы стали свидетелем правонарушения или преступления, лучше сразу позвонить 102 (с мобильного бесплатно) и сообщить об этом в полицию, чем не звонить, пройти мимо, а потом возмущаться, что в родном городе беспорядок», – отметили патрульные.

Напомним, как на участке пешеходной улицы Соборной, в районе её пересечения с улицей Адмирала Макарова в течении нескольких дней парковались автомобили. Они мешали пешеходам и создавали опасную ситуацию, когда начинали сдавать назад и выезжать с улицы.

В патрульной полиции заверили, что на тот момент этот участок дороги являлся приоритетным. При наличии незадействованных по другим вызовам экипажей, на этом участке проводиласьработа с водителями, которые парковали свои транспортные средства на пешеходной зоне. Каждый день в отношении них выписывали 10-15 постановлений за нарушение правил стоянки транспортных средств.

Отметим, что после обращения полиции фирма, которая проводит работы по замене коллектора на улице Адмирала Макарова, установила дополнительные ограждения перед перекрестком с Соборной, чтобы минимизировать количество нарушителей, которые парковали автомобили на пешеходной зоне.