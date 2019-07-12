Украинское гражданство получила монахиня из Индии, которая помогала солдатам в АТО

Монахиня из Индии Пайяппилли Варид Лиджи получила украинское гражданство. Она получила украинский паспорт как человек, который представляет для Украины государственный интерес.

Об этом сообщает «Новое время».

Отмечается, что сестра Лиджи приехала в Закарпатскую область 15 лет назад с миссионерской миссией. Она проводит в регионе и за его пределами духовные встречи и молитвы. Она является настоятельницей монастыря Конгрегации Сестер Святого Иосифа де Сен-Марк Мукачевской епархии Римо-Католической Церкви, при котором пансионат для опеки над одинокими пожилыми людьми. В 2017 году сестра Лиджи организовала помощь военнослужащим в зоне проведения АТО.

Напомним, что ранее президент Зеленский предоставил гражданство 14 иностранцам, защищавшим целостность Украины на Донбассе.