В Николаевском облсовете обсудили вопрос должников по алиментам – им предлагают найти работу или переучиться

В Николаевском областном совете прошло заседание штаба по координации, мониторингу и контролю за выполнением органами ГИС решений о взыскании задолженности по алиментам и заработной плате

Заседание прошло с участием заместителя Министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светланы Глущенко, сообщает пресс-служба облсовета.

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко с сожалением отметила, что сегодня действительно есть много родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов. Поэтому существует есть потребность в подобных рабочих совещаниях для улучшения координации действий государственных исполнителей.

На заседании штаба речь шла о сотрудничестве с Государственной службой занятости населения и управлением Гоструда. В начале года был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Украины, Государственной службой занятости и Государственной службой занятости по труду. Предполагается, что должникам предлагаются вакансии для трудоустройства в случае, если не удается найти работу по специальности. В случае отсутствия работы по специальности, работники службы занятости предлагают переучиться по профессии, на которую есть спрос на рынке труда.

Напомним, в Николаеве мужчина погасил долг по алиментам – внес 95 тысяч гривен одним платежом.