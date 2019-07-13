Зеленский на совещании в Одессе попросил и.о. главы ГФС уйти в отставку из-за невыполненного обещания

В субботу, 13 июля, Президент Владимир Зеленский в ходе совещания в Одесском морском торговом порту попросил главу ГФС Александра Власова уйти со своей должности, из-за того что тот не выполнил свое обещание.

Об этом передает местное издание «Пушкинская».

Так, Зеленский сутра прибыл в Одессу с рабочим визитом. В ходе совещания по развитию морпортов Зеленский попросил исполняющего обязанности главы ГФС Украины Александр Власова уйти в отставку.

— Какая у вас зарплата? 125 тысяч? А у меня – 22! Я хотел бы, чтобы Вы написали заявление, не ушли в отпуск, а написали заявление на увольнение. Я Вам сказал уволить всех неэффективных сотрудников, Вы в Фейсбуке написали, что увольняете их, а на самом деле, отправили в отпуск, - возмутился Зеленский.

Издание отмечает, что Власов объяснил, что в отпуск отправили только двоих и по ним он готов отдельно доложить. На это президент ответил вопросом: «‎думаете я идиот?»

В итоге, Власов сообщил, что напишет заявление до конца дня.

Отметим, и.о главы ГФС временно возглавляет ведомство с сентября прошлого года. Ранее Александр Власов был руководителем Одесской таможни.

Напомним, в Борисполе в среду, 10 июля, Президент Украины Владимир Зеленский прогнал из рабочего совещания секретаря горсовета Ярослава Годунка, который был осужден за разбой. До этого он, со словами, что «передавать «наверх» ничего не надо» и «это мычание уже вот тут стоит» отчитал глав четырех западных таможен и попросил их уволиться. Позже и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов уволил с постов руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой критикой глав различных ведомств, и заявил, что его командой разработан законопроект про расширение норм закона об очистке власти.