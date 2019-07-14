Учёные впервые записали звук пения «правильных» китов – в дикой природе их осталось несколько сотен

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Учёные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) записали первый звук пения «правильных» китов.

Запись опубликована на Twitter-странице TicToc by Bloomberg.

Как известно, южный гладкий кит относится к группе усатых китов. Есть три вида этих китов, которых можно найти в Атлантическом и Тихом океанах. В дикой природе осталось лишь несколько сотен этих уникальных животных.

«Правильными» их назвали потому, что в прошлом они были идеальной мишенью для охоты из-за их неспособности быстро плавать, а также потому, что они часто плавают вблизи побережья. Кроме того, китобои могли легко транспортировать убитых животных на берег, потому что труп молодого гладкого кита всегда плавает на поверхности воды, а не тонет.

Ранее сообщалось, что Япония официально возобновляет коммерческую охоту на китов.

Мила Волкова

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русскийобщество