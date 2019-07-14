Учёные впервые записали звук пения «правильных» китов – в дикой природе их осталось несколько сотен

Как известно, южный гладкий кит относится к группе усатых китов. Есть три вида этих китов, которых можно найти в Атлантическом и Тихом океанах. В дикой природе осталось лишь несколько сотен этих уникальных животных.

🔊SOUND ON: Scientists at NOAA recorded the first sound of right whales singing pic.twitter.com/SaHbKsaE1q — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 13 июля 2019 г.

«Правильными» их назвали потому, что в прошлом они были идеальной мишенью для охоты из-за их неспособности быстро плавать, а также потому, что они часто плавают вблизи побережья. Кроме того, китобои могли легко транспортировать убитых животных на берег, потому что труп молодого гладкого кита всегда плавает на поверхности воды, а не тонет.

Ранее сообщалось, что Япония официально возобновляет коммерческую охоту на китов.