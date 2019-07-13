«Я думаю, никто не пострадает за это время», – Зеленский на два месяца поручил приостановить экопроверки иностранных суден в морпортах

Президент Владимир Зеленский предложил запретить на 2 месяца экологические проверки иностранных суден в акватории морпортов Украины сотрудниками Государственной экологической инспекции.

Соответствующее поручение он дал первому замначальнику Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Дмитрию Крючкову в ходе совещания по развитию морских портов.

В ходе совещания Крючков заявил, что экоинспекция проверяет не судна, а источник загрязнения.

«Иностранные судна приходят сюда (в акваторию - ред.) «мыться». Здесь полностью не соблюдаются экологические нормы», - отметил он.

Глава АМПУ Райвис Вецкаганс в свою очередь заявил, что вопрос экологических проверок в европейских портах морехозяйственного комплекса «следует решать в рамках законодательства» и отметил, что будет очень рад, если Зеленскому и его команде удастся реализовать через новый состав парламента конкретные законопроекты, которые они подготовили, в том числе по вопросам экологии и концессий.

«Я понимаю, нормальные идеи, давайте мы их рассмотрим ... Будет новый парламент, будет принимать эти законы, все экозаконы и т.д., но пока что нормальное решение - правоохранительные органы нам сейчас помогут с этой ситуацией (со случаями задержания судов и взяточничества должностными лицами - ред.), а вы можете пока запретить вход. У нас есть два месяца, я думаю, никто не пострадает за эти два месяца», - заявил Зеленский.

Отвечая на замечание о том, что будет страдать экология Черного моря, Зеленский отметил: «Если бы оно было прозрачное сейчас, если бы в Одессе можно было плавать, и вы бы сейчас подняли этот вопрос, я бы вам поверил, пока не верю».

Ранее сообщалось, что жители города Очаков в Николаевской области заявили, что в последнее время суда, проходящие в непосредственной близости от Очакова и Кинбурской косы, систематически сбрасывают в воду неизвестные вещества. Позднее сообщили, что судно продолжает скидывать неизвестную жидкость в воду – экологов не пустили на борт.

В частности, Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Кривой Рог попросил руководство «АрселорМиттал Кривой Рог» выплатить финансовую помощь 25 тысячам заболевшим горожанам.